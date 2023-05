Miami, camion che trasporta la Ferrari di Leclerc ostacola la Porsche Cup: il video

Quest'anno non c'è pace per la Formula 1, e i pasticci si stanno ormai verificando ad ogni gara. Dopo che Ocon ha quasi investito i giornalisti a Baku, anche a Miami si è verificato un siparietto a dir poco singolare.

L'episodio risale a venerdì ma è emerso online solamente nelle scorse ore e riguarda l'incidente di Leclerc, “a muro” nelle libere di due giorni fa. La direzione di gara ha ovviamente mandato un camion per recuperare la Ferrari del monegasco, peccato però che dopo sia successo qualcosa di surreale.

Nel riportare la vettura ai box il camion è passato dal circuito, forse non accorgendosi che intanto si stavano disputando le prove libere della Porsche Carrera Cup.

L'incidente è avvenuto alla curva 7, con la vettura di Leclerc che è andata a sbattere contro le barriere; la sessione di libere è stata interrotta ma nel contempo l'orologio ticchettava e subito dopo la Formula 1 sarebbero dovuto scendere in pista appunto le Porsche per la Carrera Cup North America.

Evidentemente i commissari di gara sono arrivati un po' lunghi e quando sono riusciti a liberare la Rossa, le Porsche sono scese in pista. Il tutto è stato immortalato in un video che trovate anche in fondo a questa pagina, e che mostra appunto una scena surreale con il camion che trasportava la SF-23 di Leclerc, mentre in pista vi erano anche le Porsche.

Fortunatamente ad un certo punto il carro attrezzi si è immesso nella corsia box, salvando se stesso e nel contempo i piloti del bolide di Stoccarda, così come da filmato. Si tratta dell'ennesimo episodio curioso che è accaduto in questo inizio di mondiale di Formula 1 2023, che sicuramente non sta andando secondo i piani.

Da ricordare anche il caos nel finale del Gp di Australia, che ha portato ad una squalifica di Carlos Sainz, altro avvenimento tutt'altro che felice.