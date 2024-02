L'MG4 Xpower ha l'accelerazione di una Porsche 911: il mondo delle auto è proprio cambiato

L'MG4 è indubbiamente una delle auto elettriche più interessanti sul mercato e nel contempo una delle migliori nel rapporto qualità/prezzo. Lo dimostra il fatto che nel 2023 è entrata nella top 10 delle auto elettriche più vendute in Italia, piazzandosi in nona posizione.

2033 gli italiani che si sono fatti convincere da questa Segmento B-C, che ha un nobile marchio inglese ma che dal 2005 è stata acquistata dai giganti cinesi di SAIC. Dati importanti, tenendo conto anche che nella vicina Francia ha registrato un record di vendite di ben 20.000 immatricolazioni, avendo avuto addirittura la meglio su una regina di casa come la Renault Mégane E-Tech, testata a fondo dalla nostra redazione.

Ma a cosa si deve questo successo? Indubbiamente, come detto sopra, al rapporto qualità prezzo, tenendo conto che la si trova sul mercato a 30mila euro, che ha una linea moderna, un buono spazio interno viste anche le dimensioni di circa 4,2 metri di lunghezza, e un'autonomia di circa 450 km.

C'è poi la versione Xpower, che è quella più performante del gruppo, fino a 435 cavalli con tanto di trazione integrale. E' stata presentata alla fine dell'anno scorso e la si porta a casa con circa 40mila euro. Una cifra non indifferente sia chiaro, ma le sue prestazioni sono a dir poco monstre. Basti pensare che secondo i francesi di automobile-magazine, raggiunge i 100 km orari da fermo in 4,5 secondi (la casa ne dichiara 3,8), numeri che sono degni se non migliori di una Porsce 911 Carrera che raggiunge invece i 100 km/h in 4,2-4,4 secondi.

Dati che fanno impressione, che ci dicono quanto il mondo delle automobili sia decisamente cambiato con l'avvento delle elettriche, la cui accelerazione e potenza è imparagonabile rispetto alle vetture a combustione termica.

Pensate infatti che una Ferrari F40 ha 478 cavalli sotto il cofano, solo una quarantina in più rispetto alla MG4 Xpower e tale dato potrebbe far andare fuori di testa i puristi. Potenza, qualità, stile e sicurezza, caratteristiche peculiari di tutte le auto elettriche sfornate negli ultimi anni e che stanno convincendo sempre di più automobilisti in tutto il mondo: speriamo a breve che anche i nostri connazionali possano farsi attrarre in massa dalle green, il 2024 potrebbe essere l'anno di svolta.