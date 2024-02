Una MG4 Station Wagon per sostituire la MG5? MG ci sta lavorando

La MG5 elettrica è stata una delle prime auto station wagon a zero emissioni del mercato internazionale, poi la “moda” si è diffusa e sono arrivate vetture come la Volkswagen ID.7 Tourer con 685 km di autonomia. Ora però MG potrebbe guadagnare nuovo smalto con la MG4 SW.

Inutile girarci intorno, la MG5 Electric risulta a oggi un tantino datata, nonostante in Italia sia stata lanciata solo nell’aprile 2022 (per saperne di più: arriva in Italia la prima elettrica Station Wagon). Successivamente è arrivata la MG4 e il successo è arrivato in modo fulmineo. Ancora oggi rappresenta un’ottima soluzione, soprattutto alla luce degli 11.000 euro di sconto sulla MG4 a febbraio 2024. Sarebbe abbastanza naturale vedere un’evoluzione della MG4 in salsa Station Wagon capace di sostituire la datata MG5 - ed è proprio quello che dovrebbe succedere a breve.

Basata sul modello cinese del 2017 chiamato Roewe i5, la MG5 Electric potrebbe effettivamente aver fatto il suo tempo. Una MG4 Station Wagon potrebbe migliorare sensibilmente le prestazioni e dare maggiore smalto alla line-up. Avremmo infatti un veicolo SW basato sulla nuova piattaforma MSP che offre fino a 520 km di autonomia WLTP in base alla configurazione. Anche la ricarica sarebbe veloce: in 26 minuti fino all’80%. La MG4 è inoltre disponibile anche in versione Xpower, con l’accelerazione di una Porsche 911. MG potrebbe dunque contare su un’elettrica Station Wagon di alto profilo, un grande salto in avanti rispetto alla MG5 Electric.

La notizia potrebbe esser stata confermata da Carl Gotham, Designer Director di MG Europe: “Alcuni dei nostri prodotti sono arrivati alla fine della loro carriera. Siamo però pronti a lanciare nuovi prodotti, a rinnovare la nostra immagine, pur rimanendo accessibili per una grandissima fetta di pubblico”.