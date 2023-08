La MG4 diventa 'performance': 435 CV a 33.000 euro con MG Go Green

Al suo debutto, la nuova MG4 è stata capace di far vacillare anche modelli elettrici più affermati e blasonati (la MG4 arriva negli store italiani). Ora la famiglia si allarga con l’arrivo delle nuove MG4 XPOWER 4WD e TROPHY Extended Range.

Partiamo dall’interessante MG4 XPOWER 4WD: dotata di doppio motore elettrico, con 435 CV/320 kW di potenza e ben 600 Nm di coppia, è la MG4 più potente creata sinora. Abbiamo un motore da 150 kW all’anteriore e uno posteriore da 170 kW, una configurazione che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. Una soluzione “performance” che parte da un prezzo di listino di 41.290 euro, anche se con l’offerta MG Go Green è possibile ottenere un vantaggio cliente fino a 8.200 euro in caso di rottamazione e finanziamento.

Questo modello muscoloso è anche dotato di distribuzione della coppia alle quattro ruote motrici, Launch Control e un impianto frenante maggiorato rispetto alla versione standard. Come sull’intera gamma MG4 abbiamo la funzione One Pedal Driving, con la dotazione che viene poi completata da cerchi da 18” e pneumatici Bridgestone Turanza 235/45 98W di primo equipaggiamento. La batteria NMC di questa MG4 XPOWER 4WD è da 64 kWh e promette un’autonomia fino a 385 km WLTP. La potenza di ricarica invece arriva a 140 kW, dunque a una colonnina compatibile è possibile andare dal 10% all’80% in 26 minuti.

Passiamo invece alla MG4 TROPHY Extended Range: in questo caso le prestazioni vengono un attimo messe da parte in favore dell’autonomia massima possibile. Dotata di batteria da 77 kWh, questo modello può toccare i 520 km WLTP con consumi di energia stimati attorno ai 16,5 kWh/100 km.

Offre una potenza di 245 CV/180 kW e fino a 350 Nm di coppia. Carica fino a 144 kW in DC, va dunque dal 10% all’80% in 38 minuti. Il suo prezzo di listino è di 40.290 euro, con MG Go Green però è possibile scendere a 32.090 euro con rottamazione e finanziamento. Restano ovviamente a listino le MG4 classiche, ovvero: Standard, Comfort e Luxury, a partire da 30.790 euro.