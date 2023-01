La MG4 elettrica costa di più nel 2023: ecco il nuovo listino MG

MG è tornata a vendere in Europa con una line-up di veicoli alquanto aggressivi, ottenendo sin da subito un ottimo riscontro di pubblico. Oggi però dobbiamo informarvi che dall’1 gennaio 2023 sono attivi i nuovi listini con qualche rincaro ma anche qualche vantaggio.

Chi aveva intenzione di acquistare una Marvel R nell’allestimento Comfort può dormire sogni tranquilli, il prezzo di listino infatti è rimasto invariato rispetto al 2022: parliamo di 42.690 euro chiavi in mano. Stessa sorte è toccata alla MG EHS a partire da 36.590 euro e alla MG HS a benzina, che parte da 24.990 euro.

La MG ZS EV invece ha subito un aumento di 200 euro, arrivando così a 34.490 euro di partenza, mentre la variante a benzina ha visto un rincaro di 500 euro, partendo ora da 16.840 euro. 200 euro in più anche per la MG5 (la MG5 è la prima station wagon elettrica d’Italia), che ora parte da 34.490 euro, mentre per la MG4 il rincaro è addirittura di 800 euro. Ora la nuova elettrica (la MG4 in Italia a un prezzo bomba) del marchio costa 30.790 euro di partenza.

Le peggiori notizie riguardano le Marvel R Luxury e Performance, il cui rincaro arriva a 2.000 euro. La prima costa ora 48.690 euro, mentre la seconda parte da 52.690 euro. Abbiamo però anche qualche buona notizia. SAIC Motor Italy infatti ha previsto per il primo trimestre 2023 una campagna che offre da 700 euro a 2.000 euro di vantaggi a seconda dei modelli della gamma, potete scoprire l’ammontare della cifra esatta direttamente presso la rete degli MG Store. MG sta anche per lanciare nuove soluzioni finanziarie per andare incontro ai propri clienti, maggiori dettagli però arriveranno a breve.