La MG4 Electric negli MG Store italiani a un prezzo bomba: c'è anche la MH HS benzina

Lo scorso 13 settembre 2022 vi abbiamo annunciato come la nuova MG4 Electric fosse pronta ad arrivare in Italia: la vettura è ora negli MG Store italiani assieme alla MG HS a benzina.

A due anni dall'inizio delle attività MG sul territorio italiano, il successo del marchio è tangibile: si prevede una chiusura dell'anno con 7.000 unità, con una crescita del 700% rispetto al 2021. Dati possibili anche grazie a due new entry, ora negli store MG: la nuova MG4 Electric e la MG HS. A fine 2022 i punti vendita MG sono ben 100, mentre nel 2023 le proiezioni parlano di 60 MG Store e 120 punti vendita in tutta Italia.

Guardando alle nuove punte di diamante del marchio, la MG4 Electric è una vettura compatta dal design ricercato che ha visto impegnati il SAIC Motor Design Center di Shanghai, l’Advanced Design Studio di Londra e il Royal College of Art. Lunga 4.287 mm, larga 1.836 mm e alta 1.504 mm, la MG4 Electric ha un passo da 2.705 mm e offre 350/1.165 litri di bagagliaio. La sua batteria da 61 kWh promette un'autonomia fino a 350 km secondo lo standard WLTP, un ottimo risultato possibile grazie al motore da 125 kW/170 CV. Questa vettura in allestimento base parte da 29.990 euro, la campagna di lancio però offre un vantaggio di 7.000 euro, dunque il prezzo di ingresso è di 22.990 euro. Per chi volesse più autonomia, la MG4 Electric con batteria da 64 kWh e motore da 150 kW/204 CV promette fino a 450 km con una carica.

La MG HS invece attacca frontalmente il Segmento C con una nuova versione a benzina (al via agli ordini della MH HS a benzina), che si affianca alla già esistente Plug-in Hybrid - con cui condivide i contenuti. Il motore è in questo caso un 1.5T GDI da 119 kW/162 CV con 250 Nm di coppia, che permette all'auto di raggiungere i 190 km/h. Le nuove arrivate in casa MG beneficiano di 7 anni di garanzia oppure 150.000 km, compresa la garanzia anticorrosione valida per 7 anni e senza limiti di chilometraggio.