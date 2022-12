La MG4 Electric guadagna le 5 Stelle Euro NCAP, la valutazione massima

A partire dallo scorso mese di ottobre la nuova MG4 Electric è arrivata negli MG Store italiani a un prezzo di lancio davvero eccezionale, ora giusto in tempo per Natale per la compagnia - tornata in Europa da poco - è arrivato un regalo in anticipo: la nuova MG4 Electric ha guadagnato le 5 Stelle EuroNCAP.

Il noto ente europeo per la sicurezza dei veicoli ha assegnato le 5 Stelle - la valutazione massima - a tutti gli allestimenti, Standard, Comfort e Luxury. Andando più nello specifico la MG4 Electric ha ottenuto l'83% del punteggio nella protezione degli occupanti adulti, l'80% nella protezione degli occupanti bambini, mentre nei confronti degli utenti più fragili della strada siamo arrivati al 75%. Infine la vettura ha ottenuto un buon 78% in ambito Safety Assist, ovvero i sistemi di sicurezza (sia attiva che passiva) in dotazione.

A tal proposito ricordiamo che la MG4 Electric è dotata della suite MG Pilot, un pacchetto completo di equipaggiamenti di sicurezza pensato per offrire un alto livello di protezione. Fra i vari dispositivi di assistenza troviamo il Cruise Control Adattivo, il sistema di mantenimento della corsia e l'avviso di perdita di attenzione del conducente. Tali sistemi sono presenti di serie su tutti gli allestimenti MG4.



