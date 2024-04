MG4 Electric a meno di 12.000 euro con i nuovi incentivi di maggio

L’arrivo sul mercato italiano della MG4 Electric ha rappresentato un piccolo grande terremoto che poi, con il tempo, è andato un po’ a scemare, almeno in quanto a “chiacchiericcio”. Ora però si torna ferocemente a parlare della vettura grazie all’arrivo dei nuovi incentivi auto 2024, attivi dal mese di maggio.

Per capire il clamore che sta suscitando il modello vi basti sapere che con la rottamazione di un veicolo molto inquinante (Euro 0, 1 o 2) e ISEE al di sotto dei 30.000 euro, nuova MG4 Standard si può avere a meno di 12.000 euro, insomma a una cifra inferiore a quella richiesta per una Fiat Panda. Grazie a un vantaggio MG di 1.200 euro, una promo speciale da 1.800 euro attiva attualmente e un extra incentivo MG sulla rottamazione di 2.000 euro, la MG4 Standard da 51 kWh di batteria viene a costare di listino 25.790 euro. A questo prezzo dovete poi sottrarre il valore dell’incentivo in base a ciò che potete (o non potete) rottamare e al vostro ISEE. Come ben sappiamo, dal mese di maggio è possibile ottenere una riduzione del prezzo fino a oltre 13.000 euro con i giusti requisiti. Nel caso in cui, invece, non abbiate nulla da rottamare, lo sconto è di 7.500 euro con ISEE basso, 6.000 euro con ISEE superiore a 30.000 euro.

Ricordiamo che la MG4 Standard è costruita su piattaforma MSP, monta una batteria da 51 kWh e promette fino a 350 km di autonomia. Può caricare in DC fino a 88 kW e monta un motore posteriore da 125 kW/168 CV con 250 Nm di coppia. Un modello estremamente interessante, alquanto compatto nelle dimensioni: la lunghezza, infatti, non supera i 4,28 metri.



Per chi volesse un allestimento superiore e più potenza, anche la nuova MG4 Electric XPOWER è compatibile con l'Ecobonus 2024.

