MG3 Hybrid debutta in Spagna a un prezzo molto competitivo: così anche in Italia?

Mentre aspettiamo di poter guidare in Italia la nuova MG3, cosa che succederà a breve, in Spagna è già spuntato il listino ufficiale dell’utilitaria - con prezzi che sembrano parecchio interessanti. Ricordiamo che di recente i prezzi UK della Dacia Spring sono poi stati confermati anche nel nostro Paese, facendo segnare un calo significativo.

Senza perderci in chiacchiere: la nuova MG3 spagnola, chiamata MG3 Hybrid Plus, sarà disponibile in tre allestimenti differenti, Standard, Comfort e Luxury. Il trim di partenza include il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio posteriori, la telecamera posteriore, il quadro strumenti digitale da 7 pollici, lo schermo centrale dell’infotainment da 10,25 pollici, tecnologia iSMART e pacchetto di assistenza alla guida MG Pilot, un pacchetto dunque molto ricco che con gli altri allestimenti migliora ulteriormente.

Su Comfort abbiamo infatti l’aggiunta dei cerchi in lega da 16 pollici, i vetri posteriori oscurati, gli specchietti retrovisori riscaldati e regolabili elettricamente, il sedile del conducente regolabile in 6 direzioni, le bocchette di ventilazione per i passeggeri posteriori e un impianto audio con 6 altoparlanti. Infine Luxury vi offre - sempre in aggiunta - i fari LED, la telecamera con visione a 360 gradi, rivestimenti in ecopelle, sedili riscaldati, volante multifunzione riscaldato, sensore per la pioggia e sistema Keyless.

Al momento non conosciamo i prezzi delle versioni Comfort e Luxury, in Spagna però la nuova MG3 Hybrid Plus con motore da 1,5 litri da 194 CV verrà venduta a 19.990 euro di partenza. Non male visto che la tecnologia Full Hybrid e la batteria di bordo da 1,83 kWh permettono di abbassare i consumi a 4,4 litri per 100 km percorsi.

