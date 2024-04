L'MG3 Hybrid conquista la Spagna con un super regalo: e se la promo arrivasse da noi?

Sono passati quasi due mesi da quando MG ha svelato l'MG3 la prima full hybrid del marchio. La city car prodotta in Cina punta a conquistare una fetta importante del mercato offrendo un'auto senza troppi fronzoli e ad un prezzo contenuto.

Del resto questa è la filosofia di MG, che ha già saputo farsi largo fra i produttori europei anche nel mercato dell'elettrico con la sua interessante MG4, auto che si acquista a meno di 12mila euro con gli incentivi.

L'MG3 è in vendita a meno di 20mila euro, ma in Spagna ha voluto esagerare visto che, assieme all'auto, ha offerto ai suoi clienti ben un anno di carburante gratis. Già, avete capito bene, per un anno chi acquista la piccola cinese non dovrà preoccuparsi di sborsare i soldi per fare benzina.

Nel dettaglio la casa automobilistica, una volta che consegna le chiavi dell'auto al nuovo proprietario, ci aggiunge anche una carta prepagata del rivenditore Repsol con un importo totale di 526 euro che ha una validità di due anni. Secondo l'azienda si tratta di una carta che permette di percorrere fra i 6.000 e i 7.000 chilometri, di conseguenza si tratta della percorrenza media di un anno, ma nel caso non foste dei macina km la card benzina potrebbe durarvi anche di più.

Si tratta di una interessante iniziativa che MG ha deciso di riservare a quei clienti che hanno effettuato il pre ordine della MG3 Hybrid+ versando un acconto di 500 euro. Per ottenere i 526 euro di Repsol devono semplicemente impegnarsi a firmare il contratto entro 30 giorni dal pre-order.

Chissà che anche in Italia l'azienda Made in China non possa stringere accordi con un distributore di carburante di modo da poter lanciare anche nel nostro Paese questa interessante promo, che siamo certi attirerebbe numerosi clienti. L'idea ad MG è probabilmente venuta vedendo alcune offerte di aziende che producono auto elettriche e che hanno dato vita a promo simili, come ad esempio ha fatto in passato Tesla che offriva assieme alle auto anche delle ricariche gratis per un tot di tempo.

