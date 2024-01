MG3, a Ginevra la prima ibrida del marchio: tre volte l'autonomia di una Toyota Yaris

Altro botto in arrivo! MG, con il suo nuovo modello MG3, darà sicuramente un bell'impulso al mercato delle auto ibride. A Ginevra, infatti, verrà presentato questo nuovo modello che promette ben tre volte le dimensioni della batteria dell'attuale leader del settore ibrido, ovvero la Toyota Yaris.

Il lancio è programmate per il 2024. L'obiettivo è sfidare il monopolio dell'ibrido in Europa con un'offerta molto accessibile. La MG3, già popolare in Cina, arriverà in Europa con una versione ibrida rivoluzionaria, in grado di competere direttamente con la celebre Toyota Yaris (se siete curiosi di sapere cosa MG può fare con le vetture, date un'occhiata alla MG4 Performance).

La batteria della MG3 sarà notevolmente più grande di quella della Yaris, consentendo una velocità massima in modalità elettrica quasi doppia (se non tripla, ancora non è chiaro) rispetto alle auto Toyota. Un tocco distintivo sarà l'adozione di un cambio automatico con convertitore di coppia, hce servirà a evitare quei piccoli rumori simili a lamentii che molti clienti hanno contestato sulla Toyota Yaris.

Con una potenza massima prevista di 176 CV e l'etichetta DGT ECO, la MG3 si posizionerà come una scelta accessibile e performante, con un possibile prezzo intorno ai 19.000 euro. MG, già in evidenza nel 2023 con la MG ZS, ambisce a consolidare il suo ruolo nel mercato automobilistico elettrico e ibrido con il successo della MG3.

Del resto è già da qualche tempo che MG sta adottando una strategia aggressiva per quanto riguarda i prezzi: nel mese di dicembre potevate portarvi a casa una MG4 a un bel prezzo.