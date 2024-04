La nuova MG3 Full Hybrid può rubare clienti alla Dacia Sandero? Parliamone

La nuova MG3 è arrivata in Italia, con MG che ha coraggiosamente scelto di offrirla al pubblico italiano con la migliore soluzione ibrida in termini di qualità/prezzo: pensiamo alla tecnologia Full Hybrid. La piccola hatchback può impensierire la Dacia Sandero?

Parliamo ovviamente di due prodotti diversi, la cui differenza di prezzo è spesso palpabile, vogliamo però spiegarvi perché la MG3 potrebbe insidiare il best seller romeno. Senza badare a promozioni e incentivi, che comunque cambiano continuamente oppure dipendono da persona a persona, vogliamo ragionare sui prezzi di listino, poi ognuno trarrà le sue conclusioni in base alle proprie esigenze.

Di partenza, la nuova MG3 Hybrid+ costa 19.900 euro in allestimento Standard e offre tecnologia Full Hybrid da ben 195 CV, con una batteria da 1,83 kWh che si auto-ricarica (per saperne di più abbiamo appena provato nuova MG3 Hybrid+). I consumi dichiarati sono parecchio bassi, si parla di 4,4 litri di benzina ogni 100 km nonostante la potenza del sistema, che permette infatti una guida 100% elettrica in svariate situazioni, soprattutto in città. L’allestimento base è alquanto ricco poiché offre fari alogeni con firma luminosa LED, cerchi in acciaio da 15 pollici, quadro strumenti digitale da 7 pollici, schermo per l’infotainment da 10,25 pollici con navigazione, Android Auto e Apple CarPlay (con cavo), MG Pilot con Adaptive Cruise Control e Lane Keeping Assist, retrocamera e sensori posteriori di parcheggio, insomma un “pacchetto” davvero interessante per essere un allestimento entry level.

Guardando al mondo Sandero, se l’obiettivo è risparmiare il più possibile una Sandero Streetway Essential da 13.250 euro è ovviamente irraggiungibile, parliamo però di un prodotto davvero spartano che ha persino il climatizzatore manuale in optional (510 euro), con un motore benzina basic da appena 65 CV. Internamente, inoltre, manca un sistema di infotainment e non sono disponibili ADAS avanzati, dunque è una versione difficile da comparare con la MG3 Hybrid+. Per trovare qualcosa di simile bisogna saltare alla Streetway Journey, che parte da 16.700 euro con motore 100 GPL ECO-G. Questa variante include cerchi in lega da 16 pollici, l’infotainment però non ha il navigatore e non è possibile avere ADAS avanzati. Per chi vuole il GPL è un modello estremamente interessante, a benzina invece abbiamo il TCe 90 CVT che ha dalla sua il cambio automatico, molto comodo in città; la potenza però è di soli 90 CV, la navigazione non è inclusa e mancano - come tradizione Dacia - gli ADAS avanzati. Costando di base 17.550 euro, questo modelli si avvicina pericolosamente - come costi - alla MG3 Hybrid+, che inizia a farsi davvero conveniente.

Il discorso si fa ancora più complesso con Sandero Stepway (Dacia aggiorna Sandero e Jogger al 2024), la versione con dettagli “Cross” che solitamente consigliamo. Con Stepway Extreme TCe 110 abbiamo un motore benzina da 110 CV e 18.200 euro di listino. Questa variante ha dalla sua i fari Full LED Pure Vision, i cerchi in lega da 16 pollici, un Driving Mode con Extended Grip, le barre da tetto modulari, è insomma un modello più avventuroso consigliato soprattutto a chi si concede parecchie gite fuoriporta, magari su fondi sterrati. Di Sandero Stepway esistono anche versioni meno costose, a livello di potenza e contenuti nessuna però tiene testa alla MG3 Hybrid+, che (GPL a parte) promette anche emissioni e consumi ridotti.

MG3 Hybrid+, inoltre, può anche essere configurata in maniera più completa e confortevole, con il trim Luxury che arriva a 23.490 euro con volante riscaldato, fari LED anteriori, apertura Keyless, sedili anteriori riscaldati, MG PIlot Full con ADAS molto avanzati, volante riscaldato. Fra le due (anzi tre) quale prendereste?

