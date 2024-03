La nuova MG3 2024 è l'ibrida più economica in UK: sarà così anche in Italia?

Presentata al Motor Show di Ginevra 2024, la nuova MG3 rappresenta un salto in avanti significativo rispetto al suo predecessore, con l'obiettivo di conquistare uno spazio nel competitivo segmento B e superare la concorrenza di Toyota Yaris e Renault Clio.

La MG3 Hybrid+, in particolare, è destinata a diventare l'auto ibrida più economica nel Regno Unito, con un prezzo di partenza di 18.495 Sterline (circa 21.625 euro) per la versione SE, e 20.495 Sterline ( circa 23.960 euro), per la versione Trophy, la MG3 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

La propulsione è composto da un motore a benzina da 1,5 litri a ciclo Atkinson e un motore elettrico, con una potenza totale di 143 kW (194 CV). La batteria da 1,83 kWh, può operare in modalità completamente elettrica e i consumi dichiarati complessivi sono di 22 km con un litro. Le prestazioni sono altrettanto notevoli: MG3 può accelerare da 0 a 100 km/h in 8 secondi e raggiungere una velocità massima di 170 km/h.

In termini di dotazioni, la MG3 offre il sistema MG Pilot, sensori di parcheggio posteriori, e un sistema multimediale con schermo touch da 10,25 pollici e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. La versione Trophy include anche volante multifunzione riscaldato, sedili anteriori riscaldati, telecamera con visione a 360 gradi, sistema di accesso e avviamento senza chiave, e avviso di traffico trasversale posteriore. Riguardo gli interni della nuova MG3, ve ne abbiamo parlato in un precedente articolo in modo più approfondito.

MG3 arriverà in Italia nel mese di Aprile, ed è attualmente già prenotabile. Anche se il prezzo ufficiale per il nostro paese non è stato ancora rivelato, ci aspettiamo che questo si assesti sulla soglia dei 20.000 euro (escludendo eventuali incentivi statali), il che la renderebbe una delle soluzioni più competitive per quanto attiene al segmento B (City car) con propulsione ibrida.