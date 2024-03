MG2, arriva la piccola elettrica da 20mila euro che sfida la Fiat Panda: ecco come sarà

MG è pronta a rivoluzionare nuovamente il mercato delle auto elettriche. Dopo il grande successo dell'MG4, la storica azienda inglese, da anni in mano ai cinesi, punta ad entrare nel mercato delle piccole green, quello dove al momento l'offerta è decisamente scarna.

Dopo la nuova Citroen e-C3 da meno di 25mila euro, e in attesa della nuova Fiat Panda e della Renault 5, ecco spuntare un'altra possibile Segmento A o B, leggasi la MG2, che potrebbe avere un prezzo inferiore ai 25mila euro.



Secondo gli inglesi di AutoExpress Magazine, testata molto autorevole, la vettura dovrebbe arrivare alla fine dell'anno prossimo, una seconda novità a poco tempo dal lancio ufficiale della nuova MG3, presentata al Salone di Ginevra dello scorso febbraio.

"Penso che in questo momento tutti stiano guardando in quella zona: il segmento B o appena sotto, circa quattro metri di lunghezza, con quella magica fascia di prezzo di 20.000 euro – le parole di David Allison responsabile del prodotto e della pianificazione di MG Motor UK - qualcuno ha intenzione di farlo e noi dobbiamo esserci. C'è una finestra di opportunità assoluta intorno ai 20.000 euro. È una combinazione di gamma, dimensioni e prezzo e se riesci a raggiungere tutti e tre questi fattori, ce la fai”.

Alla domanda se il progetto della piccola MG fosse già in corso, Allison ha risposto affermativo: “Sì, l'ho già visto in effetti. Non vedo alcun motivo per cui non dovrebbe arrivare. Probabilmente mancano un paio d'anni, forse 18 mesi, quindi stiamo parlando della seconda metà del 2025. Ma ci arriveremo”.

AutoExpress Magazine ha pubblicato un render (che trovate su questa pagina), che prende spunto dalla MG3, ma “compattandola” e con dei chiari riferimenti anche alla MG4. In merito al nome della city car, Allison ha precisato: "Probabilmente avrà un nuovo nome, ma se dicessi MG2 non saresti a un milione di miglia di distanza”.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche della nuova MG2, è invece ipotizzabile una batteria con una capacità uguale se non superiore alle 44kWh presente sulla Citroen e-C3, e che ha un'autonomia di circa 320 km.



E le novità di MG nel futuro prossimo potrebbero non esaurirsi con la piccola elettrica, visto che l'azienda è al lavoro anche su una sportiva. "Al momento la nostra gamma tende ad essere un po' limitata. Ciò di cui abbiamo bisogno è qualcosa con un aspetto più sportivo, ma senza necessariamente aumentare le prestazioni. Penso che il nostro marchio si presterebbe perfettamente a tale scenario, qualcosa come una XP-Line. Ne parliamo da un bel po' ormai e dobbiamo solo continuare a spingere fino in fondo. La capacità di farlo c’è sicuramente”, ha chiosato Allison.