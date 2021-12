La MG ZS EV arriva negli MG Store di tutta Italia: ma a che prezzo?

Lo scorso mese di marzo vi abbiamo parlato della nuova MG ZS EV (arriva in Italia la nuova MG ZS EV), un SUV compatto e 100% elettrico molto interessante che ora approda finalmente negli MG Store di tutta Italia.

Nuova MG ZS EV è disponibile per i clienti italiani con un design rinnovato e ancora più tecnologia, con due tagli di autonomia e un motore migliorato e più potente rispetto al modello del 2019 - quello che è stato il modello del rilancio per MG in Europa. Il prezzo di partenza è di 33.490 euro (purtroppo superiore rispetto ai 23.900 euro promessi a marzo), che comprende anche il sistema di connettività MG iSMART, il pacchetto di sicurezza MG Pilot (5 Stelle Euro NCAP) e 7 anni/150.000 km di garanzia.

105 kW la potenza, ovvero 143 CV, con 353 Nm di coppia massima disponibile praticamente all'istante grazie alla tecnologia elettrica. La velocità massima dichiarata è di 140 km/h, mentre lo 0-50 km/h è possibile in appena 3,1 secondi, lo 0-100 km/h in 8,2 secondi. Pur essendo un SUV compatto da Segmento B, il bagagliaio offre ben 448 litri di spazio. L'autonomia dichiarata con la batteria più grande del listino arriva a 440 km, la ricarica di bordo inoltre avviene (in trifase) a 11 kW nella versione Extended Range.

Caratteristiche tecniche che a meno di 24.000 euro sarebbero state estremamente interessanti, con il nuovo listino invece perdono molto del loro appeal, l'ultima scelta però spetta a voi consumatori. Per saperne di più sul mondo MG in Italia: tutto sulle nuove MG Marvel R, ZS EV e MG5 Electric.