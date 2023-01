MG ha venduto oltre 7.000 auto in Italia nel 2022: ora si pensa al 2023 con la MG4

SAIC MOTOR ITALY ha ringraziato gli utenti italiani che nel corso del 2022 hanno scelto di acquistare un’auto MG: sono stati ben 7.375 i clienti che hanno optato per una vettura del marchio. Ora si pensa in grande al 2023.

Obiettivo di MG: portare sul mercato vetture dal grande valore a un prezzo onesto, accessibile, in inglese si dice avere un alto value-for-money. Proprio grazie a questo possiamo contare su modelli ben equipaggiati, dalla buona qualità e senza compromessi sul fronte della sicurezza. Ricordiamo del resto che le vetture MG possono contare anche su tecnologie di assistenza alla guida come MG Pilot, la suite di ADAS che aumenta esponenzialmente la sicurezza a bordo rispetto ad automobili più basilari.

A oggi la gamma MG è composta da 5 modelli differenti: MG HS, MG ZA, MG Marvel R Electric, MG5 Electric (la prima Station Wagon elettrica d'Italia è la MG5) e infine la grande novità del 2022, la MG4 Electric che grazie al suo prezzo è diventato una sorta di Best Buy in campo elettrico (e lo è anche dopo che MG ha aggiornato i listini 2023 per l’Italia). Si tratta di modelli SUV, hatchback e Station Wagon che abbracciano i gusti di una grande fetta di pubblico italiano, sono inoltre 3 le alimentazioni messe in campo da MG, EV, Plug-in Hybrid e benzina. Come dicevamo in apertura, il brand sta già pensando a un 2023 in grande: il goal è raggiungere una quota di mercato dell’1,5% in Italia, possibile grazie a una rete di vendita in continua crescita che già oggi vede 100 punti operativi su tutto il territorio nazionale. Facciamo dunque un grande in bocca al lupo a MG e riportiamo le parole del Vice Presidente e Country Manager di Saic Motor Italy.

Ha detto Andrea Bartolomeo: "Vorrei innanzitutto ringraziare i clienti che con la loro scelta di acquisto hanno dimostrato fiducia nel brand che abbiamo l’onore di rappresentare, sono davvero orgoglioso del traguardo che abbiamo raggiunto sul mercato italiano con 7.375 unità. In soli 12 mesi abbiamo moltiplicato quasi per otto volte il risultato del 2021. Inoltre un ringraziamento sincero va ai colleghi della squadra MG, un team giovane e motivato che ha dimostrato di credere in questo progetto e ha messo a servizio dell’azienda un impegno costante. E poi grazie davvero alla rete dei nostri partner commerciali, professionisti di livello che grazie alla comprovata esperienza e al ruolo strategico che hanno sul territorio ci hanno permesso di raggiungere traguardi così importanti in tempi molto veloci. Sogno e passione rappresentano il nostro driver che uniti a esperienza, professionalità e collaborazione ci danno l’energia e l’entusiasmo per un’altra grande sfida, raggiungere nel 2023 una quota di mercato dell’1,5%”.