MG MAZE: presentata a Londra la due posti che viene dal futuro

MG ha intenzione di lasciare un segno forte in Europa, lanciando prodotti dal grandissimo rapporto qualità/prezzo ma non solo, anche osando con concept fuori da ogni schema - come la MG MAZE presentata ufficialmente nel Regno Unito.

Lo scorso mese di marzo abbiamo parlato dell'arrivo sul mercato del SUV MG Marvel R pensato per l'Europa, oggi invece ci occupiamo di qualcosa di diverso. Disegnata dal team SAIC Design Advanced London in occasione del suo terzo anniversario, la MG MAZE ci trasporta in un battito di ciglio in un mondo futuristico, dove le auto somigliano moltissimo a capsule, navicelle spaziali, in grado di offrire abitacoli dalla grande abitabilità e dal passo assoluto, con gli assi spostati agli estremi.

Un veicolo bello da guardare dentro che però non occlude la vista all'esterno: grazie all'enorme tetto panoramico infatti l'atmosfera è quantomai intrigante, soprattutto di notte. Il tettuccio in policarbonato si solleva frontalmente per permettere agli occupanti di entrare in tutta comodità nella vettura, anche se i posti a sedere sono soltanto due. È probabile infatti che in futuro le vetture cittadine saranno sempre più compatte, così che possa esserci meno traffico in strada - dovuto al minore ingombro. Probabilmente una vettura simile non arriverà mai davvero sulle nostre strade ma è bello sognare...

A proposito di auto futuristiche e compatte, guardate cosa ha presentato all'IAA 2021 di Monaco CUPRA: l'accattivante CUPRA UrbanRebel 100% elettrica.