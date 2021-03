MG Marvel R: presentato il SUV elettrico pensato per l'Europa

Nei suoi quasi cent'anni di storia la Morris Garages ha vissuto tantissimi colpi di scena. Dal 2007 è parte della SAIC Motor. Il colosso cinese punta su SUV ed elettricità, ricetta che rende appetibili le sue vetture anche nel mercato europeo. L'ultima novità è la Marvel R, SUV elettrico dal design moderno.

Esplicitamente pensata per l'Europa, dove verrà lanciata a maggio, la Marvel R è parte della seconda generazione di SUV elettrici di MG. La potenza è garantita da tre motori elettrici: due sul retrotreno e uno sull'anteriore. La trazione è quindi integrale, con una variante a trazione posteriore prevista in futuro. La potenza combinata è di 288 CV (212 kW) e la coppia di ben 665 Nm, disponibile fin da subito come da tradizione elettrica. La Marvel R scatta da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi e la velocità massima è limitata a 200 km/h.

La capacità della batteria non è stata ancora rivelata ma sappiamo che l'autonomia è di 400 chilometri (ciclo WLTP). Per la ricarica è possibile sfruttare il caricabatterie trifase di bordo da 11 kW o la ricarica rapida CC, con quest'ultima tecnologia basta mezz'ora per caricare dallo 0 all'80% della capacità totale. Inoltre grazie al sistema V2L (vehicle-to-load) sarà possibile fornire energia ad un dispositivo esterno, come ad esempio un monopattino elettrico o un computer portatile.

Con una lunghezza di 4.674 mm, una larghezza di 1.919 mm e un'altezza di 1.618 mm, la Marvel R appare leggermente più grande della Hyundai Kona Electric. Il passo è di 2.800 mm e viene data grande importanza alla praticità: il bagagliaio posteriore ha un volume di 357 litri, che sale a 1.396 litri con i sedili posteriori abbassati, ulteriori 150 litri sono offerti dal bagagliaio anteriore.

La Marvel R, a differenza della BMW i4 recentemente svelata, sfrutta la sua natura elettrica presentando una calandra priva di mascherina. I gruppi ottici anteriori sono a forma di C, mentre quelli posteriori hanno una forma affusolata e geometricamente più tradizionale; in entrambi i casi i fari sono raccordati da una sottile striscia luminosa. La linea di cintura sottolinea i muscoli dei passaruota e sale leggermente in concomitanza della maniglia della seconda portiera. Anche il tetto segue questo movimento, abbassandosi prima di concludersi con un piccolo spoiler. Scelte che donano alla Marvel R un aspetto piuttosto sportivo.

L'abitacolo è dominato da un enorme touchscreen da 19,4" posto verticalmente come continuazione del tunnel centrale: contiene tutte le funzioni infotainment e i controlli del climatizzatore. Il quadro strumenti è un display da 12,3" ed è presente anche una funzione di illuminazione ambientale.

La gamma MG in Italia, ora composta dal SUV elettrico MG ZS EV e dall'ibrida plug-in MG EHS, si amplierà prima con la Marvel R e poi con l'arrivo della station wagon elettrica MG5.