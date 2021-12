La MG Marvel R guadagna 4 Stelle Euro NCAP: Safety Assist alla pari con la Mercedes EQS

Euro NCAP ha nei giorni scorsi testato a fondo la nuova BMW iX, SUV elettrico che ha raccolto risultati eccezionali in tutti i campi e ottenuto le agognate 5 Stelle. Nel corso dell'ultimo batch di prove anche la nuova MG Marvel R è finita sotto i riflettori, ottenendo però "solo" 4 Stelle.

Non il massimo per il SUV elettrico cinese (ricordiamo che la MG è stata acquisita dalla SAIC) ma comunque un ottimo risultato. La vettura, che pesa 1.840 kg, ha ottenuto l'80% nella protezione degli occupanti adulti e il 75% per gli occupanti bambini, il che non è affatto male.

L'aspetto che probabilmente ha fatto perdere la quinta stella alla vettura è stato quello relativo agli utenti fragili della strada, ovvero pedoni e ciclisti: i sistemi di sicurezza attiva, come la frenata automatica d'emergenza, non sono andati oltre il 55%, nessun problema invece con i dispositivi Safety Assist.

Su questo fronte la MG Marvel R ha ottenuto l'80%, non ha dunque nulla da invidiare a vetture più costose e blasonate come la Mercedes-Benz EQS (che ha ottenuto l'80%, per saperne di più: la Mercedes-Benz EQS è pronta) e la BMX iX che abbiamo nominato in apertura, capace di raggiungere l'81% con i suoi avanzati Safety Assist.