MG lavora su una city car elettrica da circa 23mila euro: come potrebbe essere

Ultimamente, vi abbiamo parlato molto del marchio MG. Con la presentazione della nuova MG3 al Salone di Ginevra, il marchio ha mostrato i muscoli con un'auto equilibrata, rinnovata e piuttosto economica. Ma evidentemente non era tutto, il marchio ha infatti in serbo un city car super economica per il futuro.

Questa city car, che di fatto è stata ufficialmente annunciata, è stata menzionata direttamente dal responsabile del prodotto e della pianificazione di MG, David Allison, che ha delineato i piani per ampliare la gamma di veicoli elettrici dell'azienda cinese, suggerendo l'introduzione di una compatta rivale della Dacia Spring.

Allison ha svelato l'esistenza di un concept per il nuovo modello, potenzialmente denominato MG 2, indicando la possibilità di avviare la produzione entro due anni. La rapidità di sviluppo è considerata cruciale per capitalizzare sull'attuale carenza di veicoli elettrici compatti ed economici sul mercato. Allison ha dichiarato: "Penso che ci sia un'enorme opportunità per un veicolo elettrico di dimensioni ridotte e accessibile", ha dichiarato Allison. "E perché non dovremmo coglierla?"

Il nuovo modello entry-level di MG mira a posizionarsi come una delle opzioni più convenienti sul mercato europeo, con un prezzo previsto intorno alle 20.000 Sterline per il mercato del regno Unito, dove MG performa meglio di tutti non che suo riferimento principale, (circa 23.300 euro al cambio attuale). Quest'auto mira a offrire una soluzione alternativa in diretta competizione rispetto alla concorrenza di BYD Dolphin e Opel Corsa Elettrica.

Allo stesso tempo, MG si impegnerà a differenziare il nuovo veicolo entry-level dalla sua berlina attuale, appunto la MG3, che ha un prezzo intorno alle 25.000 Sterline (circa 29.000 euro al cambio attiale).

Allison ha inoltre sottolineato l'importanza di offrire opzioni accessibili ai consumatori e ha indicato che il nuovo modello potrebbe essere principalmente progettato per il mercato europeo, anche se sarà prodotto interamente in Cina. Questa volta però, MG potrebbe considerare la vendita del nuovo veicolo in tutto il mondo, beneficiando dell'influenza significativa del mercato britannico sulle operazioni globali dell'azienda.

Infine, in base alla informazioni attualmente in nostro possesso, MG potrebbe introdurre una nuova station wagon elettrica, la MG4 SW, che potrebbe sostituire la MG5 Electric. La MG5 Electric, lanciata in Italia nel 2022. Si ipotizza che la MG4 SW, basata sulla piattaforma MSP, offrirà un'autonomia fino a 520 km secondo il ciclo WLTP e una ricarica veloce.