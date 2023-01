MG lancia la campagna BOOST: finanziamento e assicurazione per la MG4

Dopo aver venduto oltre 7.000 auto MG in Italia nel 2022, SAIC Motor Italy ha rinnovato la collaborazione con Santander Consumer Bank lanciando il brand MG Finance e una campagna speciale chiamata MG BOOST, attiva solo a inizio 2023.

MG Finance è da ora una nuova realtà e comprende all’interno tutti i servizi finanziari pensati per semplificare l’acquisto di una nuova vettura MG. Particolarmente attrattiva è poi l’offerta MG BOOST attiva nel primo trimestre del 2023 per spingere le vendite dei modelli MG HS e MG4 Electric.

Due i livelli promozionali. MG BOOST CLASSIC si può avere in caso di finanziamento e non comprende un pacchetto assicurativo, MG BOOST TOP invece unisce al finanziamento anche una polizza assicurativa Furto & Incendio o Credit Life. I vantaggi di queste soluzioni finanziarie vanno sommati agli eventuali incentivi governativi e all’MG Bonus, che su alcuni modelli offre un vantaggio extra di 1.450 euro.

Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager di Saic Motor Italy ha commentato: ”La nostra captive Santander Consumer Bank rappresenta un prezioso alleato che ci affianca per mettere a punto soluzioni finanziarie a vantaggio dei clienti che scelgono i nostri prodotti. Soprattutto ora che la gamma MG è molto articolata e ci permette di rivolgerci a un pubblico sempre più ampio è di fondamentale importanza avere al fianco un partner strategico come Santander. Ci orientiamo verso prodotti tradizionali che prevedano sia finanziamenti classici che TCM per offrire un ventaglio completo di servizi”.

Ricordiamo che MG ha aggiornato il listino a inizio 2023, con prezzi mediamente più alti rispetto al 2022.