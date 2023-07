MG lancia il bonus Go Green: la MG4 costa fino a 8.200 euro in meno

Il mese di giugno è stato ottimo per MG, che nella Top 10 delle auto più vendute d’Italia ha piazzato anche la sua MG ZS - nella sua variante a benzina, però. Ora il brand di SAIC Motor Italy vuole invitare i suoi clienti a fidarsi maggiormente dell’elettrico con gli sconti Go Green.

Con questa nuova iniziativa, MG vuole dare un supporto concreto alla transizione elettrica e offrire al pubblico un contributo all’acquisto. Parliamo di un bonus che si può tranquillamente sommare agli incentivi del Governo rinnovati per legge ad aprile 2022, vediamo però di che cifre si parla. Di base MG mette subito sul piatto un Vantaggio MG di 800 euro con ogni soluzione, ovvero: con o senza rottamazione, con o senza finanziamento.

Chiedendo un finanziamento MG BOOST TOP si possono poi ottenere ulteriori 800 euro, che diventano 1.600 in caso di finanziamento sommato a rottamazione. Con il Go Green bonus si possono scalare altri 800 in ogni condizione (valido per chi si presenta in un concessionario MG con il preventivo di una qualsiasi auto tradizionale o ibrida di un altro marchio), si può così ottenere un contributo MG fino a 3.200 euro. Aggiungendo il contributo statale, che è di 3.000 senza rottamazione e di 5.000 euro con rottamazione, i vantaggi totali possono arrivare a 8.200 euro grazie alle promozioni MG. Se i dati non vi sono chiari, in basso trovate un prospetto a prova di errore.

Con la nuova iniziativa Go Green MG cercherà di vendere soprattutto la sua MG4, presente nella Top 10 delle auto elettriche più vendute a giugno 2023 in Italia. Parliamo di un’auto elettrica lunga 4.287 mm, larga 1.836 mm e alta 1.504, una hatchback 5 porte che con una batteria da 51 kWh promette fino a 350 km di autonomia secondo il ciclo WLTP, grazie a un motore elettrico da 125 kW/170 CV. Per avere più prestazioni ci sono la MG4 Comfort e Luxury, che montano una batteria da 64 kWh e un motore da 150 kW/204 CV, con autonomia fino a 450 km.