MG HS, tutto pronto per l'arrivo della versione ibrida dopo la plug-in

Un nuovo SUV ibrido sembrerebbe essere pronto a sbarcare sul mercato delle quattro ruote. Una novità assoluta, o quasi. Si tratta di una versione alternativa di un modello che già conosciamo, attualmente commercializzato con motore termico o con un powertrain ibrido plug-in: si tratta del nuovo MG HS.

In effetti parlare di una nuova versione ibrida del SUV compatto della casa anglo-cinese rischia di risultare fuorviante. In questo momento, infatti, in molti mercati del Vecchio Continente l'auto in questione viene venduta nella variante HS, con propulsore a benzina, e EHS, appunto in versione ibrida 'alla spina'. Da qualche tempo, però, lo storico brand britannico (ora di proprietà asiatica) ha cominciato a chiamare quest'ultima con il nuovo nome di MG HS Hybrid, lasciando intendere l'arrivo di una sorpresa (MG HS e EHS si aggiornano: le novità del C-SUV a benzina e Plug-in Hybrid).

Sorpresa che, stando a quanto rivelato dalla fonte, dovrebbe arrivare sul mercato europeo nel dicembre del 2024, mentre le prime consegne avverranno nel primo trimestre del 2025. Ma di cosa si tratta? L'obiettivo di MG sembrerebbe quello di realizzare un rivale del Toyota RAV4 (sarà così la nuova Toyota RAV4 2025? Il render sulle orme della CH-R). Quindi la formula appare chiara: motorizzazione hybrid (non plug-in), potenza sostenuta e soprattutto un listino basso.

Per il momento è dato sapere ben poco riguardo questo nuovo progetto, ma alcuni rumor hanno già cominciato a circolare. Secondo le voci, dunque, il nuovo HS ibrido dovrebbe avere una potenza inferiore rispetto ai 258 CV offerti dall'attuale versione plug-in, avvicinandosi ai 218 CV del RAV4, inoltre dovrebbe essere basato su un motore turbo da 1,5 litri e dovrebbe costare meno dei 36.750 euro del modello a ruote alte di Toyota.

