MG HS e EHS si aggiornano: le novità del C-SUV a benzina e Plug-in Hybrid

SAIC Motor Italy ha aggiornato i C-SUV MG HS/EHS, le vetture che hanno sancito il ritorno del brand MG nel nostro Paese assieme alla ZS. Andiamo a scoprire tutte le novità della vettura, che nella variante EHS offre una motorizzazione Plug-in Hybrid.

Sul fronte dello stile abbiamo un look contemporaneo e un carattere più deciso e sportiveggiante. Le dimensioni tuttavia rimangono invariate: 4.610 mm di lunghezza, 1.876 mm di larghezza e 1.685 mm di altezza. Il passo è di ben 2.720 mm. I gruppi ottici sono del tutto rinnovati e ora offrono la tecnologia a LED di SAIC LIGHT TECHNOLOGY. Ora con l'allestimento Luxury sono inoltre disponibili i cerchi da 18" a cinque razze dal nuovo design e pneumatici 235/50 R18 97W, mentre fra le colorazioni si aggiunge la Iron Oxide Grey metallizzata. Novità anche per l'hardware di bordo, che è stato aggiornato per offrire prestazioni superiori per l'infotainment - che resta compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Sul fronte motori la dotazione tradizionale è rimasta invariata. Su MG HS abbiamo un 4 cilindri in linea 1.5 Turbo GDI benzina da 162 CV/119 kW con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a doppia frizione a 7 rapporti (ricordiamo che la MG HS benzina è arrivata nel nostro Paese a fine 2022). La MG EHS invece è Plug-in Hybrid e offre un'autonomia elettrica fino a 52 km grazie a una batteria da 16,6 kWh e a un motore da 90 kW a zero emissioni, poi subentra il motore 1.5 Turbo GDI benzina. Le emissioni dichiarate di questa vettura sono pari a 43 gr/km di CO2, si tratta infatti di un modello che rientra nei parametri dell'Ecobonus relativo alle Plug-in Hybrid.

Arriviamo così ai prezzi: la nuova MG HS parte da 25.490 euro in allestimento Comfort e cambio manuale, mentre la MG EHS Plug-in Hybrid parte da 36.590 euro, sempre in allestimento Comfort, in basso trovate il prospetto con tutte le versioni a listino. Attenzione però ai vantaggi messi in campo da SAIC Motor Italy: avete 1.400 euro di vantaggio su MG EHS e 2.000 euro su MG HS. Inoltre per l'estate 2023 è previsto un ulteriore bonus di 400 euro chiamato Summer Bonus, attivo fino al prossimo 30 settembre. Ricordiamo che MG vende le sue vetture con 7 anni di garanzia oppure 150.000 km.