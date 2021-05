La MG Cyberster verrà prodotta: raggiunto l'obiettivo del crowdfunding

Negli ultimi anni MG Motor si è dedicata allo sviluppo e alla produzione di SUV - come il Marvel R - ma le origini sportive non si dimenticano e infatti durante il motor show tenutosi a Shangai lo scorso aprile, la casa inglese ha mostrato il concept di una roadster elettrica piuttosto ambiziosa, la Cyberster.

L’auto ha un appeal che difficilmente passa inosservato e ha riscontrato un certo successo in rete, tanto che MG ha deciso di aprire una campagna di crowdfunding per attuare la produzione del suo concept. A distanza di pochi giorni dal salone, l’azienda dichiara di aver raggiunto l’obiettivo della raccolta fondi, quindi la Cyberster entrerà in produzione.

Il progetto è stato ufficializzato e sono già iniziati i preparativi per produrre la vettura, anche se al momento non esiste ancora la data del suo debutto ufficiale. Tra gli elementi caratteristici dell’auto ci sono i gruppi ottici anteriori Magic Eye, che si aprono solamente durante l’utilizzo, ma anche un lunotto particolarmente basso che slancia la linea assieme a delle luci LED supplementari che tagliano la fiancata laterale attraversando i passaruota anteriori e le portiere.

La sinuosità dell’avantreno prosegue al posteriore, caratterizzato da fianchi muscolosi e coda tronca, con il logo MG illuminato, gruppi ottici a LED che riprendono la bandiera del Regno Unito, e un enorme diffusore aerodinamico. Anche gli interni non peccano di originalità, anch’essi caratterizzati da linee curve e sinuose, come il cruscotto, che si allunga in un tunnel centrale minimalista e dedicato all’infotainment.

I dettagli tecnici della versione finale non sono stati dichiarati, ma basandoci su quanto detto durante il salone cinese, l’auto avrà un motore elettrico ad alte prestazioni capace di offrire fino a 800 km di autonomia e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Prima di chiudere vogliamo rimanere in tema di concept elettriche invitandovi a guardare la Hyundai Ioniq 6, una sportiva dal design originale e sinuoso, che strizza l’occhio ai modelli Porsche.