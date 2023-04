MG Cyberster, la prima coupé elettrica del marchio britannico: pronta la sfida alla MX5

Dopo un'ottima annata 2022 in cui MG ha venduto in Italia più di 7.000 auto, il marchio inglese ha mostrato al mondo intero la sua prima cabrio elettrica, la cabro Cyberster.

Reduce dall'ottimo EV MG4 che ha ottenuto 5 stelle Euro NCAP, MG ha svelato al mondo intero la sua nuova sportiva in occasione del salone di Shanghai che debutta ufficialmente oggi.



In Europa a partire dal 2024 con un prezzo che (non ufficiale) dovrebbe aggirarsi sui 50mila euro, si tratta di una classica coupé due posti con una lunghezza di 4,5 metri e un'altezza da terra di 1,33 metri, dal design molto tradizionale.



Spicca quindi il lungo cofano, la coda corta e le forme sinuose che strizzano senza dubbio l'occhio alla Mazda MX5, storica leader del settore. Troviamo anche la capotte in tela, così come una lunga striscia di luci LED sul posteriore e le portiere con apertura a forbice.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, non sono state date notizie certe ma dovrebbero essere due le versioni proposte da MG per la sua Cyberster, a cominciare da quella da 320 cavalli con due motori elettrici rispettivamente da 102 e 218, posizionati sui due assi.



La versione più potente dovrebbe invece essere quella da ben 544 cavalli, con un motore sull'anteriore da 204 cavalli e un altro sull'asse posteriore da 340 cavalli. In entrambi i casi la velocità è limitata a 200 km/h, mentre il peso varia dai 1.850 ai 1.950 kg a seconda del tipo di allestimento scelto.



Si tratta senza dubbio di una vettura interessante, sportiva e che richiama come detto sopra, le classiche coupé di un tempo. Non sono stati resi noti i dettagli riguardanti l'autonomia, ma si stima possa arrivare fino a 800 km, mentre per quanto riguarda lo spunto dovrebbe raggiungere i 100 km/h in meno di 3 secondi. “MG è pronta per un futuro elettrico e sportivo – conclude l'azienda - e il debutto di Cyberster rappresenta il modo perfetto per dare inizio alle celebrazioni del 100° anniversario del brand”.