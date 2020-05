MG Cyberster: ecco come fondere la Tesla Roadster con il Cybertruck

Da quando Elon Musk ha presentato il Tesla Cybertruck lo scorso mese di novembre 2019, abbiamo visto il pick-up elettrico in qualsiasi salsa, ultima la conversione in carro armato pieno di gadget... ancora nessuno però aveva pensato di fondere il Cybertruck con la Tesla Roadster. Lo ha fatto MG.

Parliamo di due vetture incredibilmente distanti: una è una sportiva super aerodinamica, l'altro è un mastodontico pick-up di acciaio inossidabile, eppure entrambe le vetture hanno elementi che possono esser "presi in prestito" e fusi insieme. Ce lo dimostra l'MG Cyberster Concept pubblicato dal reparto Saic Design (ricordiamo che MG, Morris Garages, appartiene al gruppo SAIC Motor, come ricordano anche le immagini), una sportiva che promette una connessione 5G sempre attiva a una Guida Autonoma di Livello 3 e in futuro di Livello 4.



Non sappiamo se l'auto verrà mai commercializzata, MG del resto deve ancora concretizzare il progetto MG E-Motion, vettura presentata nel 2017 per essere commercializzata nel 2020 a meno di 35.000 euro ma di cui ancora non sappiamo nulla... La E-Motion in ogni caso era capace di andare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, con un range di autonomia pari a 500 km, la Cyberster non dovrebbe esser da meno, anzi...