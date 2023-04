MG Comet, piccola elettrica da 8.900 euro: 230 km di autonomia e un design discutibile

Dopo aver svelato al mondo intero la Cyberster, prima coupé elettrica del marchio, MG ha presentato il suo nuovo EV, leggasi la MG Comet, una minuscola city car che lascia un po' perplessi per il suo design e la ricarica.

A colpire è in particolare il suo aspetto estetico, senza dubbio non il massimo dell'espressione stilista attuale. Di fatto è una sorta di Key Cars, piccole auto che spopolano in Giappone, ma riuscita non proprio benissimo.

Se si toglie il badge MG, si “scopre” come la Comet sia di fatto la Wuling Air, piccola cinese commercializzata in Cina dalla SAIC, che è proprietaria proprio dello storico marchio britannico.

Le ruote di cui è dotata la Comet sono di dimensioni molto contenute, solo 12 pollici, e circondate da un corpo carrozzeria decisamente alto appaiono ancora più mignon. Il motore elettrico è invece da 41 cavalli con una batteria da 17,3 kWh, che garantisce comunque un'autonomia discreta da 230 km, perfetta per chi deve usare l'auto in città.

Purtroppo non esiste la funzionalità di ricarica rapida CC di conseguenza per ricaricare la batteria partendo da zero bisognerà mettere in preventivo uno stop di 7 ore: un lasso di tempo che può essere anche sopportabile se si dispone della presa casalinga, impossibile invece per tutti gli altri.

A livello di standard di sicurezza, Carscoops parla di “carente per gli standard occidentali”, ma comunque “non è così male come probabilmente temevi”. Sono infatti presenti i sensori di parcheggio, due airbag frontali, e i freni antibloccaggio.

Interessanti anche gli interni, con un doppio schermo di infotainment da 10,25 pollici con tanto di Apple CarPlay e Android Auto. Da segnalare il raggio di sterzata molto stretto, di soli 4,2 metri, con la vettura che in totale è lunga 2,97 metri.

La sua forza principale resta comunque il prezzo, visto che, se si chiude un occhio sullo stile e sulla ricarica extra lunga, si può decidere di investire 9.800 dollari, che al cambio attuale fanno circa 8.900 euro. Spendereste questa cifra per la Comet?