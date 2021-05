La MG 6 diventa sportiva con la versione XPower: sembra un'auto da corsa

Nel 2005 MG è stata scorporata dal marchio Rover ed è stata venduta alla cinese Nanjing Automobile Corporation (NAC), che poi è stata assorbita dal colosso cinese SAIC Motor. Sotto la rinnovata proprietà sono state prodotte nuove vetture, tra le quali la ibrida plug-in EHS, che arriverà in Italia nel 2021, e la MG 6, una berlina dal look sportivo.

Ed è proprio la MG 6 la protagonista di questo articolo, una sedan che avrà l’onore di essere il primo modello della gamma a ricevere l’allestimento sportivo XPower. Il costruttore non ha fornito troppi dettagli a riguardo, ma dalle immagini possiamo vedere un frontale piuttosto aggressivo, grazie ad un paraurti dotato di ampie prese d’aria e una grossa calandra con barre verticali.

La carreggiata dell’auto è più larga e la carrozzeria mostra i muscoli attraverso passaruota più pronunciati e numerosi dettagli aerodinamici, come le minigonne sottoscocca, un ampio diffusore al posteriore e un’imponente ala posteriore che sembra preso da un’auto del campionato TCR – per farvi un’idea, guardate questa Alfa Romeo Giulietta.

Al posteriore ci sono quattro tubi di scarico in bella mostra ad arricchire il look della vettura, che presenta anche molti dettagli in nero lucido e pinze dei freni verdi lime. Il colore viene ripreso negli interni, ad esempio nelle cinture di sicurezza e nelle cuciture presenti sulle portiere e sul volante in pelle e microfibra.

MG fornirà ulteriori informazioni sull’auto in un prossimo futuro, e chissà se la vedremo mai anche nel vecchio continente: attualmente la MG 6 standard è venduta solamente nel Regno Unito – e ovviamente in Cina – quindi sarà difficile vederla nel resto d’Europa, e in particolare in Italia. Un vero peccato, perché ultimamente il look delle MG non lascia certo indifferenti, come si evince anche dall’ultima supercar svelata dalla casa, la MG Cyberster.