Una MG 4 X-Power elettrica ha battuto una Gallardo e una GT-R R35 in una drag race

Può una MG 4 X-Power, auto alimentata elettricamente, avere la meglio in una drag race su due supercar classiche come la Lamborghini Gallardo e la Nissan GT-R R-35? La risposta è decisamente “Sì”.

Come ormai chi mastica un po' di motori ben sa, gli EV sono noti per le loro accelerazioni portentose, di conseguenza anche una vettura che all'apparenza potrebbe sembrare non troppo sportiva come appunto una MG 4, può avere la meglio nel fatidico quarto di miglio su una Lambo e sulla supercar giapponese per eccellenza come appunto la Nissan GT-R.

Una sfida che potrebbe sorprendere molti di voi ma che nel contempo potrebbe anche non risultare così scioccante. Stiamo infatti parlando di una vettura moderna (la MG), e di due auto che hanno 15 anni, come appunto la Lamborghini e la Nissan.

Inoltre, in termini di potenza, la differenza non è così esagerata. La MG è quella meno potente delle tre, leggasi “solo” 435 cavalli, ma la Nissan sotto il cofano vanta 480 cavalli e la Gallardo arriva a 520.

Queste potenze, che una decade e mezzo fa facevano saltare sulla sedia, sono quasi “normali” nei propulsori di oggi, tenendo conto che vi sono delle hypercar come la Rimac Nevera, in grado di battere 23 record in un solo giorno, che sfiorano i 2.000 cavalli.

A mettere alla prova le tre vetture in una drag race sono stati i colleghi di Carwow che spesso e volentieri hanno dato vita a delle sfide sulla carta improbabili e che hanno regalato dei risultati inaspettati. L'ultimo esempio a riguardo è la drag race della Red Bull RB8 di Vettel, stracciata da due supercar elettriche, nonostante la vettura su cui sedesse l'ex pilota tedesco avesse vinto il mondiale di Formula 1.

Alla fine la MG 4 X-Power ha segnato 12 secondi sul quarto di miglio, e la Nissan GT-R è riuscita a fare lo stesso, mentre la Gallardo è arrivata ultima, ad un secondo di distanza. Ovviamente stiamo parlando di una gara di accelerazione su un tratto breve, ed è molto probabile che su un circuito, le due supercar, seppur datate, possano avere la meglio sul SUV compatto del marchio inglese.



In ogni caso l'MG 4 si è comportato davvero dignitosamente e a nostro avviso la sua prestazione merita di essere vista almeno una volta: qui sopra il video del confronto.