Mezzi speciali: scopriamo il Venom Rock Bouncer, un super fuoristrada col V8 Chevrolet

Sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato i veicoli offroad più disparati, ma questo di oggi potrebbe batterli tutti. Si tratta del Venom Rock Bouncer, un buggy molto speciale che amplia il concetto di “rock crawler” grazie alla sua potenza e alla sua messa a punto, che gli permette di rimbalzare letteralmente sugli ostacoli.

Se siete appassionati dei videogiochi di guida, e in particolare della serie DiRT (qui trovate la nostra recensione di DiRT 5) allora ci sono buone probabilità che vi siate imbattuti in questa supercar del fuoristrada, che ora ci viene spiegata più in dettaglio in un video del canale YouTube Ridiculous Rides.

A raccontarci l’auto c’è Jack Porter, uno di coloro che hanno dato vita al Venom: ci spiega che, di fatto, si tratta di fatto di un rollbar ultra resistente e sicuro a cui sono collegate sospensioni e ruote, che vengono mosse da un motore V8 Chevrolet capace di 550 CV.

La gabbia protegge il cuore pulsante della vettura e ovviamente il pilota, che può dormire sonni tranquilli dal momento che la gabbia è costruita per resistere a cadute fino a 45 metri. Qualcuno di voi potrebbe chiedersi perché mai dovrebbe resistere ad una caduta da un’altezza del genere, ma siamo sicuri che guardando il video vi toglierete subito ogni dubbio.

Tornando alle specifiche del veicolo, esso pesa 1633 kg, e ha un interesse molto lungo che supera i 4,3 metri che lo aiuta nelle salite più ripide, anche se il ribaltamento è sempre dietro l’angolo durante le competizioni di rock bouncing. Inoltre vanta sospensioni realizzate ad hoc con un’escursione di 736 mm e gomme da 43 pollici Mickey Thompson Baja Pro X. E nonostante il Venom sia un mezzo fatto per scalare nel minor tempo possibile pareti sconnesse al limite del ribaltamento, può comunque raggiungere una ragguardevole velocità di 177 km/h.