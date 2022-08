Meyers Manx 2.0 Electric debutterà nel 2023: il ritorno di un mito

Lo switch verso la mobilità esclusivamente elettrica fa ancora storcere il naso a molti, ma l’Europa ha vietato la vendita dei motori termici dal 2035, e quindi bisogna abituarsi a questo nuovo futuro, che ha comunque dei lati positivi. I veicoli storici sembrano trovare nuova vita con l’elettrico, e il ritorno della Meyers Manx ne è la prova.

La mitica dune buggy degli anni ’60 farà infatti ritorno con la Meyers Manx 2.0 Electric grazie a Trousdale Ventures, che ha acquistato il marchio originale nel 2020, qualche mese prima che il suo fondatore Bruce Meyers passasse a miglior vita all’età di 94 anni. E nonostante utilizzi la propulsione del futuro, per il resto è fedele al modello del passato, sebbene non manchino elementi più moderni come l’impianto frenante con quattro freni a disco e frenata rigenerativa, servosterzo elettrico e tergicristalli.

La Meyers Manx 2.0 verrà offerta con due tagli di batteria, nella fattispecie da 20 o 40 kWh, che permetteranno rispettivamente di percorrere fino a 240 e 480 km con una singola carica. Avrà due motori elettrici montati sul posteriore e nella declinazione con batteria più capiente avrà una potenza di 202 CV e 325 Nm di coppia che le permetteranno di toccare le 60 miglia orarie (poco più di 96 km/h) in appena 4,5 secondi, grazie anche ad un peso contenuto in 680 o 750 kg a seconda della batteria scelta, dati che di fatto la renderanno l’auto EV più leggera del mercato.

I primi 50 esemplari della Meyers Manx 2.0 Electric MY 2023 verrano venduti in occasione del The Quail Motorsports Gathering durante la Menterey Car Week, mentre per il 2024 ci saranno più esemplari a disposizione. E a proposito di buggy, chissà se vedremo mai la versione di produzione della Volkswagen ID. Buggy concept presentata nel 2019.