Mettiamo in ginocchio Elon Musk e le azioni Tesla: dalla Germania l'articolo shock

Nonostante Tesla sia quotata in borsa già da qualche anno, c’è ancora chi pensa che la grande scalata del produttore californiano sia una enorme bolla speculativa. Un quotidiano tedesco ad esempio ha appena invitato gli investitori a “mettere in ginocchio Elon Musk”.

Che il valore finanziario di Tesla sia cresciuto in maniera abnorme negli ultimi tempi è sicuramente vero, arrivando a valori superiori persino a quelli di Toyota e Volkswagen, aziende che vendono volumi circa 20 volte superiori a quelli Tesla. Esistono diverse analisi che vedono il fenomeno Tesla come “destinato a ridimensionarsi” con il tempo, e dunque facendo prima o poi scoppiare la bolla che ha gonfiato, quella del Frankfurter Allgemeine però sembra una provocazione davvero dura da digerire.

Dalle colonne del giornale sarebbe arrivato questo consiglio agli investitori: vendere le azioni del titolo così da farlo crollare, mettendo di fatto “Elon Musk in ginocchio”. L’articolo va anche oltre: il consiglio principale sarebbe quello di scommettere contro il CEO sudafricano, vendendo azioni "scoperte” e scommettendo sul crollo del loro prezzo sul breve periodo. Secondo il pezzo pubblicato, che si intitola proprio “Come scommettere contro Elon Musk” tradotto in italiano, il mercato starebbe valutando in modo errato le azioni Tesla.

Il giornale infatti mette a confronto TSLA con altri titoli di peso del mercato automotive, pensiamo a Daimler per esempio, un colosso che secondo il Frankfurter Allgemeine non può valere meno di Tesla in borsa. Dove sta dunque il problema, negli investitori che sottovalutano Daimler o in quelli che sovrastimano Tesla? A Elon Musk viene riconosciuto il titolo di “mago dei mercati”, ma anche il fatto che sia comunque possibile metterlo in difficoltà con un minimo di pressione. L’articolo tedesco certo avverte che giocare allo scoperto, così come consiglia, può essere rischioso, con gli investitori che potrebbero perdere tutta la loro somma nel caso in cui Tesla guadagnasse il 20% e non lo perdesse, allo stesso modo però l’autore del pezzo è sicuro che questo non accadrà in alcun modo… Anche voi scommettereste contro Tesla ed Elon Musk?