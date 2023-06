Se mettete un motore diesel in una Tesla Model S avrete l'auto con più autonomia al mondo

Cosa succede se in una Tesla Model S viene montato un motore diesel? E' questa la domanda che si è posto lo youtuber del canale Warped Perception che ha deciso di trasformare la vettura elettrica di Elon Musk in un inedito ibrido.

Il risultato è un'auto con un'autonomia eccezionale, circa 2.500 chilometri con un solo pieno e ricarica, ma non è tutto rose e fiori.

Quello che vi stiamo per raccontare non è il primo esperimento bizzarro con l'auto di Elon Musk; di recente, ad esempio vi avevamo mostrato la Tesla Model 3 che circolava senza cofano e portiere, ma anche la Tesla Model 3 con delle giganti ruote da carrozza.

L'ultima trovata è stata quella di apporre nella Model S un piccolo motore diesel con l'obiettivo di intraprendere un viaggio lungo 4.000 km (quasi 4 volte l'Italia), fermandosi pochissimo. Il propulsore a gasolio è stato montato "nel bagagliaio", sporgendo all'esterno, e la sua potenza era di soli 25 cavalli, 19 kW.

E' stato pensato come range extender in appoggio alla batteria, di fatto il contrario della filosofia classica degli ibridi per cui il motore a carburante è il “principale” con l'aiuto della batteria elettrica in caso di bisogno.

Il problema principale è stato il rumore sprigionato dal motore diesel, piuttosto fastidioso soprattutto su un'elettrica molto silenziosa come Tesla. Inoltre, si è verificato anche un problema al raffreddamento dello stesso propulsore che molto volte lo ha fatto inceppare.

"Con quel costante ronzio in sottofondo per tutto il tempo, o te ne dimentichi o vuoi aprire la portiera dell'autostrada e saltare fuori... Ma mi ha portato dove dovevo andare", ha raccontato lo youtuber. Non è ben chiaro quanti km sia riuscito a fare senza sosta la Model S diesel, ma il potenziale del propulsore ibrido, secondo lo Youtuber era di 2.575 km.