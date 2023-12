Quanto ci mette una Bugatti Veyron a consumare un pieno di benzina? Il dato impressionante

Come vi ricordiamo spesso e volentieri la Bugatti è l'hypercar degli estremi. Tutto è costosissimo e non paragonabile a qualsiasi altra vettura, a cominciare ad esempio dal cambio d'olio, carissimo, arrivando fino alla sostituzione di una ruota, che in una Bugatti Veyron costa 42mila dollari.

Sono impressionanti anche i dati relativi ai consumi, così come segnalato da Supercarblondie. La Veyron vanta un serbatoio che può contenere fino a 100 litri, ma se la si usasse al massimo della velocità, quindi superando i 400 km/h, la benzina verrebbe consumata in soli 12 minuti.

Tenendo conto che in media un litro di verde costa attorno agli 1,8/1,9 euro, stiamo parlando quindi di circa 190 euro spesi in meno di un quarto d'ora. Sia chiaro, stiamo semplicemente giocando, anche perchè ad una persona che spende milioni di euro per acquistare un'auto poco importa se ogni due per tre dovrà rifornirsi dal benzinaio, ma in ogni caso conoscere i numeri fa senza dubbio impressione.

La Bugatti Veyron non rientra nel ristretto club elite delle 4 auto al mondo che superano i 450 km/h, ma può comunque toccare i 402 km/h e a quella velocità, in 12 minuti si raggiunge una destinazione lontana dal punto di partenza di 81,4 chilometri.

Attenzione però, perchè in questo lasso di tempo dovreste preoccuparvi anche di un altro elemento basilare della vostra Veyron, leggasi le gomme, che sono realizzate per correre a 402 km/h al massimo per 15 minuti. Di conseguenza, in caso di sostituzione, dovreste mettere in preventivo un'altra somma importante, ben 42mila dollari, che al cambio fanno circa 38mila euro.

Per sostituire l'olio si spendono invece in media 25mila dollari, così come svelato da Manny Khoshbin, collezionista d'auto che possiede tre Bugatti: "Perchè costa così tanto? Perché un'auto normale ha un solo tappo di drenaggio, ma questa macchina è dotata di 16 diversi tappi di drenaggio e, indovina un po', non sono facilmente accessibili". Per effettuare il cambio d'olio di fatto bisogna smontare mezza macchina fra ruote, freni e paraurti.

Chi volesse cambiare i cerchi in lega ogni 16mila chilometri, così come consigliato dalla casa madre, dovrà spendere circa 50mila dollari, mentre se si perdono le chiavi bisogna mettere in preventivo altri 13.500 dollari per farne una copia. Siamo sicuri che anche ad una persona con un patrimonio aureo pressochè infinito piaccia spendere in tal modo i suoi soldi?