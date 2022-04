Metro regolare a Milano, pochi disagi a Roma: lo sciopero del 28 aprile è un flop?

Oggi 28 aprile 2022 è una giornata particolare per i trasporti, o almeno avrebbe dovuto esserlo a causa di uno sciopero di 4 ore indetto dal sindacato Faisa Confail. A Roma e Milano però i disagi sembrano contenuti (se non inesistenti), andiamo ad analizzare la situazione in diretta.

A Milano la mobilitazione è partita alle 8:45 e andrà avanti fino alle 12:45, ATM però ci fa sapere che tutte le linee cittadine sono in regolare servizio. Tutte le Metro, ovvero le linee 1, 2, 3 e 5, stanno funzionando regolarmente e probabilmente sarà così fino alla fine dello sciopero. Allo stesso modo Tram, Bus e Filobus stanno effettuando il loro normale servizio, dunque la popolazione non dovrebbe subire disagi.

Situazione sotto controllo anche a Roma, dove lo sciopero in realtà è iniziato alle 8:30 e andrà avanti fino alle 12:30. Secondo il servizio in Tempo Reale di Atac, la Metro A, la Centocelle e la Ostia-Lido sono regolari, mentre la Metro B, la Metro B1 e la Metro C hanno dei ritardi. Sul fronte dei tram romani, le linee 2 e 8 stanno viaggiando regolarmente, mentre risultano parzialmente interrotte le linee 14, 19, 3 e 5.

Non conosciamo ancora le percentuali di adesione dei lavoratori allo sciopero, possiamo però immaginare quote relativamente basse sia a Roma che a Milano, dove comunque negli ultimi anni difficilmente si è andati oltre il 40%. A Milano per arrivare al 52% di adesione bisogna tornare al 5 aprile 2017 (percentuali di adesione a Milano).