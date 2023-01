Metro Milano, scattano oggi 9 Gennaio 2023 gli aumenti: i nuovi prezzi dei mezzi ATM

Scattano oggi gli aumenti per i prezzi dei mezzi a Milano, annunciati lo scorso mese dal sindaco Beppe Sala e che abbracceranno non solo il biglietto ordinario ma anche i carnet da tre giorni, dieci giorni e giornaliero.

Nello specifico, per il biglietto da 72 ore il rincaro è da un Euro, mentre per quello giornaliero il costo crescerà di sessanta centesimi.

Per quanto riguarda il biglietto ordinario, di seguito le nuove tariffe:

Mi1-Mi3: 2,20 Euro

Mi1-Mi4: 2,60 Euro

Mi1-Mi5: 3 Euro

Mi1-Mi6: 3,50 Euro

Mi1-Mi7: 3,90 Euro

Mi1-Mi8: 4,30 Euro

Mi1-Mi9: 4,80 Euro

Per il biglietto giornaliero, invece, i prezzi saranno i seguenti:

Mi1-Mi3: 7,60 Euro

Mi1-Mi4: 9,10 Euro

Mi1-Mi5: 10,50 Euro

Mi1-Mi6: 12 Euro

Mi1-Mi7: 13,50 Euro

Mi1-Mi8: 15 Euro

Mi1-Mi9: 16,50 Euro

Di seguito i costi dei biglietti da tre giorni:

Mi1-Mi3: 13 Euro

Mi1-Mi4: 15,50 Euro

Mi1-Mi5: 18 Euro

Mi1-Mi6: 21 Euro

Mi1-Mi7: 23,50 Euro

Mi1-Mi8: 26 Euro

Mi1-Mi9: 28,50 Euro

Infine, per quanto riguarda il carnet con 10 biglietti, le tariffe cambiano così:

Mi1-Mi3: 19,50 Euro

Mi1-Mi4: 23 Euro

Mi1-Mi5: 27 Euro

Mi1-Mi6: 31 Euro

Mi1-Mi7: 35 Euro

Mi1-Mi8: 38,50 Euro

Mi1-Mi9: 43 Euro

A seguito dell’annuncio del sindaco Beppe Sala, il comune ha proceduto a spiegare l’aumento con una nota dove viene evidenziato che “è stato deliberato dall’agenzia di Bacino lo scorso 26 agosto, ma l’amministrazione comunale ha deciso di non procedere all’adeguamento tariffario fino alla fine del 2022, compensando con fondi propri le perdite del sistema”.

Arianna Censi, assessora alla mobilità, ha sottolineato che “la manovra tariffaria non è più rimandabile, soprattutto per il costante impegno economico profuso per la realizzazione di nuove linee metropolitane, a fronte del quale non interviene un adeguato incremento di risorse da parte dei trasferimenti regionali”.