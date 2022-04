Un meteorite è arrivato nell'atmosfera terrestre nel 2014: lo confermano dati governativi

Il terrore per i meteoriti è condiviso da moltissime persone in tutto il mondo, ma in molti casi non v’è alcuna ragione per cui allarmarsi. Il caso del piccolo meteorite caduto in Australia e scoperto lo scorso marzo è uno dei tanti esempi. Il più “recente”, invece, riguarda la palla di fuoco che brillò nei cieli della Papua Nuova Guinea nel 2014.

Grazie a una nota ufficiale pubblicata dallo United States Space Command (USSC) negli scorsi giorni sappiamo finalmente che la palla di fuoco in questione era un meteorite dal diametro pari a 0,45 metri schiantatosi con l’atmosfera terrestre l'8 gennaio 2014, dopo aver viaggiato nello spazio a oltre 210.000 km/h. Fino a oggi il corpo spaziale in questione non era stato propriamente identificato, ma già nel 2019 gli esperti credevano che esso originasse da un luogo ben oltre il sistema solare, con una probabilità del 99%.

L’articolo è stato quindi sottoposto a ulteriori esami fino a quando il governo degli Stati Uniti non ha declassificato alcuni dati necessari alla verifica dei calcoli; a quel punto, i ricercatori hanno confermato i loro risultati definendo retroattivamente la meteora del 2014 il primo oggetto interstellare mai rilevato nel nostro sistema solare. Così facendo, tale corpo ha “rubato il record” al celebre asteroide noto come 'Oumuamua e già in fase di uscita dal sistema solare.

Ma che fine ha fatto? Stando alle analisi di Amir Siraj, astrofisico teorico dell'Università di Harvard, è possibile che frammenti dell'oggetto siano atterrati nell'Oceano Pacifico meridionale e da allora si siano annidati sul fondo del mare. Localizzare questi frammenti di detriti interstellari potrebbe essere un compito quasi impossibile, ma Siraj sta già consultando alcuni esperti per organizzare una spedizione di recupero. Del resto, si tratta pur sempre del primo oggetto interstellare giunto sulla Terra.