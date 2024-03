Anche i Metallica sponsorizzano l'elettrico: camion Iveco e navette green durante il tour

Inutile introdurre i Metallica, un gruppo che negli anni ha saputo toccare le corde di molte generazioni. Tra le note di "Master of Puppets" e "Nothing Else Matters" in scaletta, il prossimo tour della band americana sarà all'insegna della mobilità elettrica.

Il tutto fa parte del tema del prossimo loro tour, che coinvolgerà un forte impegno per l'ambiente e una campagna di sensibilizzazione. La band ha annunciato una collaborazione con l'azienda francese Iveco, nota per la sua innovazione nel settore dei trasporti eco-sostenibili. Questa partnership consentirà ai Metallica di utilizzare una flotta di veicoli a "emissioni zero" durante le loro esibizioni in Europa (ecco la top 5 delle auto elettriche che si ricaricano più in fretta).

L'azienda Iveco accompagnerà i Metallica nel loro M72 World Tour, che toccherà diversi grandi stadi europei da maggio a luglio 2024, con tappe previste a Copenhagen, Helsinki, Madrid, Monaco e Varsavia. La flotta di veicoli fornita da Iveco includerà camion elettrici e a gas naturale (GPL), tra cui i modelli S-eWay e "S-Way Metallica" (una versione a loro dedicata). Questi camion, personalizzati con l'immagine della copertina dell'ultimo album della band, 72 Seasons, offriranno un'opzione di trasporto "rispettosa dell'ambiente" per il trasporto dell'attrezzatura e dei membri della band.

Oltre ai camion, Iveco fornirà anche navette elettriche per il trasporto dei fan durante i concerti. Tra questi, il minibus elettrico eDaily e il Daily Natural Gas, entrambi decorati con il marchi Metallica: una vera e propria campagna di marketing.

Luca Sra, presidente della divisione Trucks del Gruppo Iveco, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione, definendola "un passo unico nella nostra storia" e sottolineando l'impegno comune verso la sostenibilità e la creazione di un mondo migliore e libero dall'inquinamento atmosferico. La partnership tra Iveco e Metallica si presenta come un'opportunità emozionante per entrambe le parti di promuovere pratiche eco-sostenibili nel settore dei trasporti e di ispirare comunità più consapevoli dell'ambiente.

