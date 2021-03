Metakoo lancia la e-bike economica Cybertrack 100 e fa il verso al Tesla Cybertruck

L’elettricità sta aprendo un mondo di possibilità per quanto riguarda le quattro e le due ruote. Auto, moto e motocicli a zero emissioni stanno pian piano riempiendo il mercato, anche le e-bike inoltre stanno diventando sempre più popolari. A tal proposito Metakoo è pronta a lanciare una bici elettrica economica chiamata Cybertrack 100.

Un nome che probabilmente vi ricorderà qualcosa, visto che fa il verso al più famoso Tesla Cybertruck, il SUV Pick-up che Elon Musk lancerà prossimamente in tutto il mondo. Tornando invece alla Cybertrack 100, una e-bike Front Suspension del peso di appena 21 kg (qui invece la e-MTB Full Suspension più leggera del mondo) che si fa notare soprattutto per via del suo prezzo: 699 dollari negli USA, appena 585 euro al cambio.

Un ticket d’ingresso abbastanza ridotto che ci permette di acquistare a una e-bike completa di batteria da 375 Wh e 64 km di autonomia in modalità “pedalata assistita”, 32 km utilizzando soltanto l’acceleratore (un dettaglio questo che la rende “non omologabile” in Europa). La Cybertrack 100 inoltre offre una ricarica a 4A, il che porta la batteria al 100% in 2-3 ore.

Il motore è un Bafang montato sulla ruota posteriore da 350 W di potenza continua (altro elemento che non permette la circolazione libera in Europa, a Metakoo però basterebbero davvero pochi cambiamenti) e 500 W di picco, con la velocità massima che arriva a 32 km/h. La bici offre anche un comodo display LCD e un cambio Shiimano a 7 rapporti. Le vendite inizieranno negli USA attorno al 15 marzo prossimo, speriamo di vederla anche nel vecchio continente.