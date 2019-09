Metà monopattino, metà motorino anni '80: ecco il Karmic OSLO elettrico

Il mondo delle due ruote elettrico ci sta regalando davvero veicoli mai visti, almeno dal punto di vista del design. Come dimenticare la moto elettrica Curtiss Hades, per dire un modello solo, il veicolo di oggi invece si avvicina più al mondo delle bici e dei monopattini: ecco a voi il Karmic OSLO.

Si tratta di un veicolo a due ruote davvero particolare, a metà strada per l'appunto fra un monopattino elettrico, una bicicletta e un motorino anni '80. Anche in termini di prestazioni si rivela un modello alquanto "ibrido": può infatti raggiungere una velocità di 32 km/h e negli USA è classificato come e-bike di Classe 2 (fino a 45 km/h si passa in Classe 3).

La sua batteria da 480 Wh è perfettamente rimovibile, può essere ricaricata a casa o sostituita in mobilità e permette di percorrere 32 km in totale con una sola carica. Il motore è appena da 250W, motivo per cui la velocità è estremamente limitata, la compagnia però ha effettuato questa scelta per ragioni normative.

Ma cosa rende il Karmic OSLO migliore di un monopattino elettrico qualsiasi? Sicuramente la seduta, che rende il viaggio più comodo, le ruote più ampie, che promettono maggiore maneggevolezza e stabilità, e un freno idraulico a disco per una frenata decisa. Il veicolo è attualmente presente su Kickstarter e può essere ordinato a 1.499 dollari, non sappiamo però come potrebbe essere catalogato nel nostro Paese, dove chi guida un monopattino elettrico senza patente rischia la multa.