Metà degli italiani teme di non poter acquistare un'auto nuova: 'Per il 50% è un miraggio'

Aumenta il numero di italiani che teme di non poter permettersi l'acquisto di un'auto nuova nel futuro prossimo. E' questo il triste dato che si evince dall'ultima edizione dell'Osservatorio Internazionale Findomestic, che fotografa una situazione che purtroppo già si intravedeva da tempo.

In Italia il costo di un'auto media è di circa 26mila euro, un vero e proprio salasso per moltissime famiglie tenendo conto della crisi dell'ultimo anno e mezzo fra bollette, caro benzina e inflazione. E così che metà degli intervistati, il 50%, teme di non poter acquistare un veicolo.

Secondo il 52%, invece, acquistare oggi un'auto è più difficile rispetto a quanto non lo sia stato per i nostri genitori, un'opinione che invece non supera il 42% in altri Paesi del mondo. Ma non finisce qui perchè anche per chi è in possesso di un'auto la vita non è così felice, visto che il 79% ritiene di dover fare importanti sacrifici economici, mentre l'86% è convinto che i costi di utilizzo e manutenzione siano aumentati troppo negli ultimi anni.

"Nonostante l’aumento dei costi d’acquisto e di gestione, sono ancora la maggioranza (68%) gli automobilisti italiani che non sono disposti a rinunciare all’auto, anche perché il 45% di loro non può farne a meno per gli spostamenti quotidiani. E circa quattro su dieci la ritengono imprescindibile anche per viaggi e tempo libero", sono le parole Claudio Bardazzi, Responsabile Osservatorio Findomestic, che poi aggiunge: “Ciò nonostante, la metà degli intervistati non nasconde il timore di non potere permettersi l’acquisto di un’auto nuova nei prossimi anni e lamenta costi di utilizzo sempre più elevati”.

L'auto rimane quindi il principale mezzo per gli spostamenti ma gli italiani si lamentano dei costi di utilizzo, che sono visti in rapido aumento dal 55% degli intervistati, a cominciare dal costo del carburante.

Per cercare di ridurre le spese ben il 70 per cento di quanti hanno risposto al sondaggio hanno ammesso di aver adottato delle nuove strategie, a cominciare dal 48% di italiani che ha detto di aver limitato gli spostamenti, mentre un altro 48% ha specificato di aver dato maggior attenzione ai prezzi alla pompa, con il 41 per cento che spiega di aver dosato il piede sull'acceleratore, circolando quindi in maniera più prudente e di conseguenza meno cara.

Infine, il 30 per cento ha svelato di aver ridotto le spese per l'assicurazione, mentre il 26 per cento cerca dei prezzi migliori per quanto riguarda la manutenzione. Sappiate che ci sono dei trucchi per poter risparmiare benzina, dei consigli pratici per ridurre i consumi: sarebbe buona cosa seguirli.