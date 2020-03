Metà Ford F-250, metà navicella spaziale: eBay vende il mitico Trunnel Xcor

Di auto fuori di testa non ce ne capitavano sotto mano da un bel po' di tempo, oggi però siamo pronti a rifarci con gli interessi: su eBay è spuntato un modello di Ford F-250 trasformato per essere una sorta di navicella.

Dell'originale Pick-up del 1999 è rimasto ben poco, si può scorgere il muso, le portiere e poco altro, tutto il resto della vettura e il tetto ricordano una navicella spaziale di metallo - secondo le linee dell'Xcor Lynx, una navicella ad atterraggio orizzontale. Ma chi ha costruito un progetto così bislacco e perché?

Questa "opera" si deve proprio alla Xcor Aerospace, startup texana che ha usato il veicolo per alcuni esperimenti aerodinamici - questo prima che la stessa azienda finisce in bancarotta, e senza mandare neppure un uomo nello Spazio. Tecnicamente la vettura è stata chiamata The Trunnel, che mette insieme le parole Wind Tunnel e Truck, e serviva per eseguire test a 160 km/h in rettilineo.

Anche se non è campionessa di bellezza, la vettura è certamente originale, inoltre rappresenta la storia della Xcor, dunque qualche appassionato potrebbe essere interessato nonostante le condizioni non proprio perfette dell'auto. Auto che ora è in vendita a 2.999,99 dollari proprio su eBay, dove fra poco più di un giorno l'unico utente che ha piazzato un'offerta potrebbe portarsela a casa. Chissà se qualcuno alzerà la posta... Non vi ricorda la particolare Volkswagen XL1+?