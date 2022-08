Nella prima metà del 2022 Stellantis supera Tesla nella vendita di auto EV in Europa

Stellantis punta a diventare il primo produttore di auto elettriche del vecchio continente e i dati di vendita riferiti alla prima metà del 2022 sembrano darle ragione. La corsa verso la prima posizione va a gonfie vele, e gli ultimi dati mostrano Stellantis che sorpassa Tesla ed ora è preceduta soltanto da Volkswagen.

Nel mese di luglio 2022 sono calate le immatricolazioni delle auto elettriche, ma ciò nonostante i numeri registrati dal gruppo nato dalla fusione della francese PSA Group e Fiat Chrysler Automobiles sono di rilievo e l’obiettivo del gruppo è sempre più vicino.

Secondo i dati di Dataforce riportati da Automotive News Europe, in questi primi mesi del 2022 Stellantis ha venduto in Europa 105,413 vetture full electric, numeri superiori quindi alle 78.277 auto Tesla e poco inferiori delle 116.307 unità segnate dal Gruppo Volkswagen.

Le vetture immatricolate da Stellantis sono state vendute in 27 paesi differenti dell’Unione Europea, oltre a Regno Unito, Svizzera, Islanda e Norvegia, e probabilmente ci sono unità anche in Portogallo, Svezia e Finlandia, ma per questi paesi mancano i dati ufficiali. Invece la vettura Stellantis più venduta in assoluto resta sempre la Fiat New 500, che è risultata anche l’auto EV più venduta nell’Europa Occidentale, detronizzando i modelli Tesla, che dal 2020 sono sempre stati i più venduti.

Guardando però all’Europa nella sua totalità, ecco che Tesla di riprende i due posti più in alto, con un totale di 39.969 Model Y e 38.280 Model 3, seguite poi dalla Fiat New 500 con 32.315 unità e dalla Peugeot e-208 con 21.918 vetture. Il modello più venduto del Gruppo Volkswagen è invece la Skoda Enyaq iV (scoprite tutte le novità del SUV elettrico di SKoda in versione 2023), con 19.951 unità.