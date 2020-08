Qualcuno ha messo una GoPro dentro uno pneumatico: ecco il risultato

Forse è vero che non ci sono domande troppo stupide da non potersi chiedere, e il video che vi mostriamo oggi forse in parte lo dimostra. Quelli del canale YouTube Warped Perception hanno infatti deciso di montare una GoPro dentro lo pneumatico di un'autovettura in movimento, e il risultato è davvero particolare.

Warped Perception è un canale che normalmente fa uso della magia del 4K e dello slow motion per attirare la curiosità generale e l'apprezzamento per le cose di tutti i giorni viste al rallentatore. L'idea è certamente intrigante, e questa volta concerne anche il settore automobilistico.

Il video parte con il tentativo di attaccare la GoPro sul cerchio di una Mercedes-Benz, e lo pneumatico calza perfettamente senza alcun problema. Una volta in strada la telecamera mostra una scena surreale, con la gomma che curva ogni volta la quale tocca l'asfalto mentre i 2,4 bar di pressione fanno il loro lavoro impedendo allo pneumatico di toccare la GoPro. Quando la vettura raggiunge una velocità leggermente superiore assistiamo a un pulsare ritmato composto sia dal suono che dalle immagini.

La domanda che ci poniamo adesso riguarda il come si sarebbe trasformata la scena se la vettura si fosse immessa su un'autostrada e avesse superato i 100 km/h. Oppure ci chiediamo se l'effetto sarebbe stato identico nel caso in cui la telecamera fosse stata montata su un veicolo in fuoristrada.



A ogni modo ci teniamo a chiudere rimandandovi a due notizie piuttosto peculiari, giusto per restare in tema. La prima concerne la stratosferica Lamborghini V12 GT Vision Gran Turismo che, portando all'estremo le forme e i colori della nuova Sian, è appena stata esposta al Museo Delle Tecnologie (MUDETEC) di Sant'Agata Bolognese. La seconda invece riprende gli assurdi eventi verificatisi a Milano, dove evidentemente i cittadini stanno sfruttando a modo loro i monopattini elettrici: chi va in due su un singolo mezzo, e chi sfrutta l'amico per farsi trascinare in sedia a rotelle.