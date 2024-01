Mesonero fan dell'Alfa Romeo Milano: 'Il mio nome è nella lista degli ordini'

Il designer di Alfa Romeo, Alejandro Mesonero Romanos, è attualmente al lavoro sullo sviluppo della nuova Alfa Romeo Milano, avvistata proprio ieri sul circuito del Balocco per dei test. COn un post Su LinkedIn ha voluto ribadire il suo entusiasmo.

"Il 10 aprile si aprirà il Milano. E' stata sviluppata da alcuni dei nostri colleghi ingegneri che hanno creato auto affascinanti come la 8C, l'attuale Giulia, la Giulia GTA/m o, più recentemente, la nuova 33 Stradale. Qualche settimana fa ho avuto la fortuna di guidarla sulla nostra storica pista di prova di Balocco e devo confessare che sono rimasto davvero impressionato da quanto sia divertente. Sono nell'elenco (degli acquirenti)"

Con una ricca esperienza di 29 anni nell'industria automobilistica, il professionista in questione vanta un curriculum di 18 anni dedicati alla guida di team di progettazione internazionali. La sua carriera è stata caratterizzata dalla collaborazione con figure dirigenti di spicco in rinomati conglomerati automobilistici, quali il Gruppo VW, RENAULT e, più recentemente, STELLANTIS. La sua particolare competenza risiede nella gestione di squadre di progettazione, contribuendo al successo di svariati progetti attraverso l'introduzione di design innovativi e distintivi, elementi chiave nella creazione di marchi di risonanza.

In un recente passato, Mesonero ha focalizzato, nel corso della sua carriere, la sua attenzione nel consolidamento del marchio SEAT e nello sviluppo del brand CUPRA, introducendo sul mercato modelli distintivi come la Formentor, El Born e Tavascan. Parallelamente, ha svolto un ruolo strategico nella definizione del nuovo linguaggio di design per DACIA, presentando il concept Bigster. I team sotto la sua guida hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi nel campo del design, attestando l'eccellenza del loro lavoro. Le sue stesse realizzazioni sono state onorate con il prestigioso premio "Eurostars Designer of the Year" nel 2018.

Attualmente, il Mesonero si trova all'inizio di una nuova e stimolante fase della sua carriera, avvendo assunto la leadership nella formazione di un solido team di design attorno allo sviluppo della Milano. L'obiettivo di Mesonero e del suo team è quello di tracciare una nuova direzione stilistica per l'iconico marchio Alfa Romeo.