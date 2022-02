Le merci Union Pacific viaggiano senza conducente su camion a Guida Autonoma di Livello 4

Tesla ha un sogno: costruire, oltre alle automobili, una motrice elettrica a guida autonoma in grado di far viaggiare grandi quantità di merce senza conducente. Ebbene Elon Musk ha un concorrente: TuSimple ha già pronti camion a guida autonoma che opereranno in Arizona senza conducente.

Fondata a San Diego nel 2015, TuSimple opera oggi anche in Arizona, Texas, la nostra Europa e in Cina. Sviluppa camion con Guida Autonoma di Livello 4 e ora il suo progetto Driver Out sta finalmente portando frutti tangibili dopo un anno e mezzo di lavoro ininterrotto. Già lo scorso dicembre una di queste motrici ha viaggiato per circa 130 km senza conducente da Tucson, in Arizona, fino a un centro di distribuzione di Phoenix, ora la Union Pacific ha annunciato che utilizzerà i prodotti TuSimple per far viaggiare merci fra una loro stazione e l'altra senza alcun conducente umano.

Secondo la Union Pacific, i prodotti TuSimple renderanno più efficienti e veloci le consegne ai clienti, inoltre grazie a questi truck senza conducente si potrà ridurre la congestione che attanaglia i ritardi nelle catene produttive a livello globale. La rotta verso il futuro è dunque tracciata: il destino del trasporto merci è a guida autonoma, senza più conducenti umani, con i camion che potranno stare in movimento per molto più tempo, senza pause. L'esperimento della Union Pacific lo certifica una volta di più, non vediamo l'ora di conoscere i primi dati reali provenienti dal progetto. Nel frattempo Tesla continua lo sviluppo del Semi in attesa della produzione di serie.