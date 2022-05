Mercedes e Will.I.Am danno vita al concept 'The Flip': la fusione tra AMG GT e Classe G

La collaborazione tra il noto rapper Will.I.Am e Mercedes ha dato vita ad una strana vettura che fortunatamente rimarrà un esemplare unico, visto il look discutibile che sfoggia, ma il suo fine ultimo è ben più importante dell’apparenza: servirà a raccogliere fondi per far sì che le comunità più povere possano affacciarsi allo studio.

Il concept si chiama “The Flip”, verrà svelato ufficialmente durante il prossimo GP di Formula 1 a Miami (a proposito, Mercedes si presenterà al via del GP di Miami con una monoposto rinnovata), ed è una strana fusione tra la Mercedes AMG GT coupé a 4 posti e la Mercedes-AMG Classe G (Mercedes potrebbe mostrarci un enorme Classe G elettrico).

“Sono cresciuto in un ghetto. Sono cresciuto con l'hip-hop. Ho visto leggendari artisti hip-hop rappare su Mercedes, quindi è sempre stato un sogno possedere una Mercedes", ha detto la star. “Per molti ragazzi dei centri urbani, possedere una Mercedes è un simbolo di progresso e di uscita dalla lotta. Ora ho raggiunto il mio obiettivo e mi sono spinto ancora più in alto reinventando e creando la mia visione di un modello AMG”.

La parte completamente stravolta è quella frontale, con l’auto originale che sembra indossare una maschera, identica al muso della Classe G appunto, due auto che a livello stilistico sono esattamente all’opposto. Il look è qualcosa di bizzarro, e potrebbe ricordare alcune muscle car del passato, ma è innegabile che vedere il corpo vettura slanciato della GT che culmina su un frontale “scatolato” lascia letteralmente a bocca aperta.

Ma i colpi di scena non sono finiti qua: le quattro porte infatti non ci sono più, e adesso su ogni lato dell’auto c’è una lunghissima portiera unica incernierata posteriormente, la cosiddetta “suicide door”. I cerchi hanno un look retro, con cinque razze dal design piuttosto pesante che ricorda le auto AMG degli anni ’90. E poi non può passare inosservato l’orso predente sullo stemma frontale della vettura.

La stella del marchio Mercedes diventa infatti parte del naso e della bocca di un orsacchiotto imbronciato, che da vita al “Bear Witness”, il marchio di una linea di abbigliamento che verrà venduta sia nel Mercedes-AMG Experience Center di Miami, sia online, il cui ricavato verrà devoluto alla i.am/Angel Foundation, che si impegna a rendere accessibili corsi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) alle comunità più in difficoltà, così da avere una via d’uscita dalla povertà.