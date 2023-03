Mercedes W14, il retroscena da brividi: 'Sapevamo di doverla cambiare già prima dei test'

La Mercedes W14 ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione di Formula 1 2023. Doveva essere il mondiale del riscatto dopo un campionato 2022 di magra, ma in queste prime due uscite si è dimostrato l'esatto opposto.

E pensare che la scuderia delle frecce d'argento sapeva già da tempo che la monoposto non avrebbe potuto competere con Red Bull, come spiegato chiaramente da Andrew Shovlin, direttore tecnico di pista di Mercedes.

Stando a quanto confessato, la W14 aveva dei problemi già prima dei test in Bahrain: "Già in galleria del vento – le parole di Shovlin - si può capire la mole di sviluppo di una monoposto e, prima ancora di arrivare ai test di Sakhir, in Bahrain, si parlava già di considerare grossi concetti alternativi da sviluppare".

E ancora: "Non si tratta di un'analisi isolata per lo sviluppo della monoposto di quest'anno, ma di qualcosa che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. Questo era già successo prima del Bahrain, ma forse l'urgenza di provare a portare in pista le novità è aumentata dopo le prime due gare".

Per cercare di ovviare ai problemi, Mercedes dovrebbe introdurre un corposo pacchetto di aggiornamenti nelle prossime gare, a cominciare dalle modifiche alle famose pance risultate fino ad oggi disastrose: "Forse abbiamo adottato la parola 'concept' per indicare il nostro concetto di pance. Questa monoposto, la W14, è un'evoluzione della monoposto dello scorso anno e gran parte di essa è legata alla struttura d'impatto laterale. Quindi ora stiamo valutando di fare delle modifiche più consistenti, perché è evidente che questa struttura non ci ha dato le prestazioni desiderate".

Shovlin ha aggiunto, parlando chiaramente: “Ci sono anche altre aree della vettura che sappiamo di dover migliorare. Sarebbe davvero fuorviante pensare che se mettessimo pance diverse rispetto a quelle che abbiamo, tutto il divario dalla Red Bull sparirebbe di colpo. La realtà è che la stragrande maggioranza del gap che abbiamo dovrà essere ridotto lavorando su altre aree di prestazione. Abbiamo molti progetti in corso per cercare di migliorare le prestazioni nel corso delle prossime 5 gare".

Ovviamente tutti questi problemi evidenziati nella W14 hanno obbligato Lewis Hamilton e George Russell ad una guida complicata: "Ci sono cose per cui la monoposto non ha ottenuto la stabilità d'ingresso curva richiesta, questo significa che i piloti non sono riusciti a prendere confidenza con la monoposto", ha spiegato ancora Shovlin che poi ha concluso: “Credo che se miglioriamo la vettura per Lewis, la miglioreremo anche per George".

In attesa di capire se le frecce d'argento possano realmente migliorare, l'inizio di stagione deludente di Mercedes sta facendo meditare sul suo futuro Lewis Hamilton, voglioso di vincere l'ottavo titolo in carriera divenendo così il più vincente di tutti i tempi. Ricordiamo che negli scorsi giorni Hamilton aveva criticato la W14: “Non mi hanno ascoltato”, parole che avevano fatto il giro del web.