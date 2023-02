La Mercedes W14 e il curioso logo sul muso: perchè è disallineato?

E' stata ufficialmente presentata ieri la Mercedes W14, la nuova monoposto della scuderia tedesca che correrà nel mondiale di Formula 1 2023, e molti hanno notato un curioso dettaglio sul muso della stessa vettura.

Come potete vedere dall'immagine qui sopra, un particolare è balzato all'attenzione dei più attenti e riguarda il logo Mercedes. Lo storico stemma dell'azienda tedesca è stato apposto come sempre nella parte più avanzata della vettura, ma non si sa bene per quale motivo non sia stato allineato: in poche parole è più spostato verso destra e non posizionato ben in centro come da prassi. Molto probabilmente è stato un semplice errore, difficile infatti pensare ad una scelta stilistica apposita, fatto sta che la vicenda ha destato molta curiosità.

In attesa di scoprire se la scuderia delle frecce d'argento svelerà l'arcano, la nuova Mercedes W14 è stata presentata con entusiasmo dal team, a cominciare da Lewis Hamilton che ha spiegato a proposito della monoposto: “Vedere la nuova vettura è affascinante: abbiamo riprogettato e innovato molte parti e poi adoro la nuova livrea. Mi sento calmo, carico di energia, concentrato e voglioso di correre: sono pronto a fare ciò che è necessario per vincere e siamo tutti ansiosi di scendere in pista per vedere cosa abbiamo a disposizione. Abbiamo visto le presentazioni di tante auto e i relativi dettagli, ma fino alla prossima settimana non sapremo qual è il livello di tutti".

Il team principal Mercedes, Toto Wolff, ha invece aggiunto: "Le nostre speranze e aspettative sono sempre di essere in grado di lottare per un campionato del mondo tuttavia i nostri concorrenti sono stati molto forti l'anno scorso e stiamo cercando di recuperare. Correre davanti richiede resilienza, lavoro di squadra e determinazione. Affrontiamo ogni sfida, mettiamo il team al primo posto e non lasceremo nulla di intentato nell'inseguimento per ogni millisecondo. Quest'anno, faremo di tutto per tornare di nuovo davanti".

In chiusura le parole di Hywel Thomas, ad di Mercedes AMG High Performance Powertrains, colui che si è occupato del motore della W14: "C'è stato molto lavoro perché il congelamento regolamentare della power unit ci ha spinti all'ultimo step di affinamento per trovare prestazioni più elevate con aggiornamenti del software. Sapere che è l'ultima opportunità di sviluppo ci ha fatto lavorare duramente. I motori alla fine del 2022 erano ammaccati, abbiamo quindi lavorato ancora più di squadra coi telaisti per ottenere maggiore affidabilità e robustezza in caso di tocco dell'auto con l'asfalto". Obiettivo di Mercedes, tornare fin da subito competitiva, cominciando dal battere la Red Bull RB19 e la Ferrari SF-23 presentata ufficialmente due giorni fa.